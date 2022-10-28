Не відрізнити від магазинного: рецепт маскарпоне зі сметани
28 жовтня 2022 , 09:53Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Маскарпоне – м'який сир, з ніжною кремовою текстурою. Зазвичай його використовують для приготування тирамісу, додають до кремів та "зашивають" торти. Цей сир продається у будь-якому магазині, але навіщо його купувати, якщо можна зробити вдома.
Обов'язково спробуйте приготувати домашній сир маскарпоне зі сметани. Найкраще обирати саме жирну сметану, щоб консистенція сиру вийшла щільною.
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Рецепт маскарпоне зі сметани
- Час: 5 годин
- Порції: 400 грамів
– 600 – 700 грамів сметани жирністю від 20 %;
_ 150 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– половина чайної ложки цукру.
Приготування:
- У сотейнику змішайте сметану, молоко, додайте сіль та цукор. Відправте все на повільний вогонь та при постійному помішуванні прогрійте масу.
- Перелийте все в друшляк вкритий марлею. Накрийте зверху кінчиками марлі та відправте масу в друшляку в холодильник на 5 годин, щоб зійшов весь сік.
- Через відведений час сироватка зійде, а в мисці у вас залишиться готовий сир маскарпоне.
Смачного!