Смачніше не буває: як приготувати ідеальну домашню ковбасу
14 квітня 2024, 21:45Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мабуть, жоден український великодній стіл не обходиться без домашньої ковбаси. Дізнайтеся, як її смачно приготувати.
Така ковбаса точно стане окрасою вашого пасхального кошика. Вона смакуватиме всім.
Варто спробувати Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Рецепт домашньої ковбаси
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 10
– 2 кілограми свинячої лопатки;
– 200 грамів сала;
– сіль, перець, свинячі кишки до смаку;
– 1 голівка часнику. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- М'ясо поріжте дрібними шматочками приблизно 1,5 – 2 сантиметри, а сало – 1-сантиметровим кубиком. Покладіть у велику миску, додайте вичавлений через прес часник, посоліть, поперчіть до смаку та гарно перемішайте.
- Для формування ковбаси використовуйте спеціальну насадку-трубочку для м'ясорубки. Промийте кишку, натягніть її на трубку та зав'яжіть кінець ниткою. Начиняйте ковбасу не трамбуючи шматочки занадто щільно, адже вона може лопнути. Коли ковбаса буде готова, зав'яжіть другий кінець ниткою.
- Викладіть ковбасу кільцями на друшляк чи сітку й зробіть проколи великою голкою по всій поверхні, з кроком 3 – 5 сантиметрів. Залиште на 2 години до запікання.
- Запікайте домашню ковбасу в розігрітій до 150 градусів духовці протягом 1 години.