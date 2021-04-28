Рецепт домашньої ковбаси на Великдень від Ольги Мартиновської

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм рецептом домашньої ковбаси, яку ви можете приготувати на Великдень. Запишіть собі рецепт.
Ольга Мартиновська розповідає як приготувати ковбасу. Щоб м'ясо було м'яким треба залишити його у спеціях на добу в прохолодному місці, а потім добре замісити до однорідної консистенції. Експериментуйте зі спеціями, додавайте чебрець, базилік, коріандр чи паприку.
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Рецепт ковбаси
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячого окісту;
– 250 грамів сала;
– 1,5 метри натуральної свинячої оболонки;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– чорний перець горошком;
– сіль.
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Домашня ковбаса/ інстаграм Ольги Мартиновської
- Окіст наріжте невеликими скибочками розміром 1,5×1,5 см.
- Сало подрібніть у м'ясорубці.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Розітріть чорний перець у ступці або між двома клаптиками паперу, додайте перець, сіль, орегано, часник, викладіть у м'ясо. Ретельно перемішайте.
- Далі – наповніть свинячу оболонку м'ясом, з двох сторін зав'яжіть нитками. Зробіть кілька проколів ножем, щоб ковбаса не лопнула під час випікання.
- Загорніть у кільце, викладіть на пергамент. У деко налийте 100-150 мілілітрів гарячої води, додайте кілька гілочок чебрецю.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом години.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Викладіть на тарілку, наріжте скибочками. Смачного!