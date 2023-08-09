Фаршировані човники з баклажанів: два рецепти смачної начинки

Човники з баклажанів можуть бути ситною закускою, або повноцінною стравою на обід, якщо обрати начинку з м'ясним фаршем. Обирайте та готуйте для всієї сім'ї.

Якщо ви обожнюєте баклажани та вже готували їх у різних варіаціях, радимо спробувати фарширований варіант.

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Фаршировані човники з двома видами начинки справжня насолода для родини. З однієї можна зробити і намазку на грінки, а м'ясну повторити і для кабачків.

Рецепт фаршированих човників з баклажанів з горіхами

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 штуки

– 2 баклажани;– 30 грамів волоських горіхів;– 70 грамів твердого сиру;– 1 – 2 зубчики часнику;– зелень;– сметана або крем-сир.

Приготування:

Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.

Серединку баклажанів нарізаємо дрібними шматочками, солимо і перчимо. Обсмажуємо на сухій сковорідці 2 – 3 хвилини до готовності.

До обсмажених баклажанів додаємо подрібнені горішки, вичавлений часник, сметану або крем сир, тертий твердий сир і перемішуємо.

️Викладаємо начинку в серединку запеченого баклажана, посипаємо зверху тертим сиром і запікаємо ще при температурі 175 градусів 10 – 15 хвилин.

Смачного!

️Якщо баклажани просто повністю спекти, витягнути мʼякоть, додати таку ж начинку і пом’яти виделкою то вийде дуже смачна намазка на грінки.

Рецепт запечених баклажанів з м'ясною начинкою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 штуки

– 2 баклажани;– 150 грамів м'ясного фаршу;– половина солодкого перцю;– 1 – 2 зубчики часнику;– ріпчаста цибуля;– сметана або крем-сир;– 50 грамів твердого сиру.

Приготування:

Баклажани розрізаємо навпіл, дістаємо серединку та посипаємо спеціями. Змащуємо олією та запікаємо при 175 градусах 15 хвилин.

️Курячий, або інший м'ясний фарш обсмажуємо на сухій сковорідці з дрібно нарізаною цибулею.

️Серединку баклажанів нарізаємо на шматочки і обсмажуємо на сухій сковорідці до готовності.

️До фаршу додаємо обсмажені баклажани, дрібно порізаний болгарський перець, видавлений часник, сметану або крем сир, перемішуємо і викладаємо у човники з баклажана.

️Зверху посипаємо тертим твердим сиром запікаємо при температурі 175 градусів ще 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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