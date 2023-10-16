Останні в сезоні: фаршируємо томати від бабусі Мішель
16 жовтня 2023, 18:13Читать новость на русском
Джерело:Ольга Мартиновська
Ми звикли фарширувати солодкі перці чи навіть кабачки, ащо якщо ми спробуємо приготувтаи так томати? Смачно, пальчики оближете!
Фаршировані помідори, або як їх називає авторка рецепту Оля Мартиновська: томати бабусі Мішель – це ситна страва родом з Франції. Їх можна готувати з додаванням фаршу зі свинини чи яловичини, з вареними яйцями та м'якоттю білого хліба, або іншими улюбленими продуктами.
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Вам може здатися, що це банально просто, але не поспішайте. Це та сама геніальна простота, яка в результаті здивує вас смаком, ароматом та принесе чимало насолоди з першої ложки.
Рецепт фаршированих томатів
- Час: 65 хвилин
- Порції: 6
– 6 томатів;
– лопатка ягняти, або свинина;;
– 4 скибки бекона;
– ріпчаста цибуля;
– кінза;
– зерна коріандру;
– в'ялені томати;
– вершкове масло;
– сіль;
– зелена цибуля.
Приготування:
- Беремо великі томати, зрізаємо "попки", щоб вони були стійкими. Також зрізаємо капелюшки на пів сантиметра. Дістаємо м'якоть, але не викидаємо її.
- Беремо лопатку ягняти, або інший шматок м'яса з жиром. Додаємо підсмажений бекон та перекручкємо все на м'ясорубці.
- Тушкуємо фарщ з беконом разом з цибулею на вершковому маслі. Вона додає солодкуватості, ніжності і соковитості страві. Нарізаємо ще кінзи і додаємо перетертих зерен коріандру, зеленої цибульки.
- Присмачуємо в'яленими томатами, сіллю та перцем. Змішуємо все з серединками, які ми видалили з овочів та начиняємо томати.
- Закриваємо кришками томатів та випікаємо все на деко при 190 градусів 35 – 40 хвилин.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати цвітну капусту в клярі на обід.