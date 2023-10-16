Останні в сезоні: фаршируємо томати від бабусі Мішель

16 жовтня 2023, 18:13
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Джерело:

Ольга Мартиновська

Ми звикли фарширувати солодкі перці чи навіть кабачки, ащо якщо ми спробуємо приготувтаи так томати? Смачно, пальчики оближете!

Фаршировані помідори, або як їх називає авторка рецепту Оля Мартиновська: томати бабусі Мішель – це ситна страва родом з Франції. Їх можна готувати з додаванням фаршу зі свинини чи яловичини, з вареними яйцями та м'якоттю білого хліба, або іншими улюбленими продуктами.

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Вам може здатися, що це банально просто, але не поспішайте. Це та сама геніальна простота, яка в результаті здивує вас смаком, ароматом та принесе чимало насолоди з першої ложки.

Рецепт фаршированих томатів

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 6 томатів;
 – лопатка ягняти, або свинина;;
 – 4 скибки бекона;
 – ріпчаста цибуля;
 – кінза;
 – зерна коріандру;
 – в'ялені томати;
 – вершкове масло;
 – сіль;
 – зелена цибуля.

Приготування:

  • Беремо великі томати, зрізаємо "попки", щоб вони були стійкими. Також зрізаємо капелюшки на пів сантиметра. Дістаємо м'якоть, але не викидаємо її.
  • Беремо лопатку ягняти, або інший шматок м'яса з жиром. Додаємо підсмажений бекон та перекручкємо все на м'ясорубці.
  • Тушкуємо фарщ з беконом разом з цибулею на вершковому маслі. Вона додає солодкуватості, ніжності і соковитості страві. Нарізаємо ще кінзи і додаємо перетертих зерен коріандру, зеленої цибульки.
  • Присмачуємо в'яленими томатами, сіллю та перцем. Змішуємо все з серединками, які ми видалили з овочів та начиняємо томати.
  • Закриваємо кришками томатів та випікаємо все на деко при 190 градусів 35 – 40 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак