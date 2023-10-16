Останні в сезоні: фаршируємо томати від бабусі Мішель

Ми звикли фарширувати солодкі перці чи навіть кабачки, ащо якщо ми спробуємо приготувтаи так томати? Смачно, пальчики оближете!

Фаршировані помідори, або як їх називає авторка рецепту Оля Мартиновська: томати бабусі Мішель – це ситна страва родом з Франції. Їх можна готувати з додаванням фаршу зі свинини чи яловичини, з вареними яйцями та м'якоттю білого хліба, або іншими улюбленими продуктами.

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Вам може здатися, що це банально просто, але не поспішайте. Це та сама геніальна простота, яка в результаті здивує вас смаком, ароматом та принесе чимало насолоди з першої ложки.

Рецепт фаршированих томатів

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 6

– 6 томатів;– лопатка ягняти, або свинина;;– 4 скибки бекона;– ріпчаста цибуля;– кінза;– зерна коріандру;– в'ялені томати;– вершкове масло;– сіль;– зелена цибуля.

Приготування:

Беремо великі томати, зрізаємо "попки", щоб вони були стійкими. Також зрізаємо капелюшки на пів сантиметра. Дістаємо м'якоть, але не викидаємо її.

Беремо лопатку ягняти, або інший шматок м'яса з жиром. Додаємо підсмажений бекон та перекручкємо все на м'ясорубці.

Тушкуємо фарщ з беконом разом з цибулею на вершковому маслі. Вона додає солодкуватості, ніжності і соковитості страві. Нарізаємо ще кінзи і додаємо перетертих зерен коріандру, зеленої цибульки.

Присмачуємо в'яленими томатами, сіллю та перцем. Змішуємо все з серединками, які ми видалили з овочів та начиняємо томати.

Закриваємо кришками томатів та випікаємо все на деко при 190 градусів 35 – 40 хвилин.

Смачного!

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