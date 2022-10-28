Форшмак по-новому: рецепт з печеною картоплею

Якщо ваша улюблена закуска – це форшмак, цей рецепт стане у пригоді. Незвична подача відомого одеського салату від шеф-кухарки Валентини Саєнко підкорить вас з першого шматка.

Ідеальна закуска з риби, яка сподобається всім і не вдарить по бюджету – це однозначно форшмак. Щоб вдихнути в давній салат сучасних тенденцій, кулінарка підготувала для читачів цікавий та простий рецепт.

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Валентина Саєнко пропонує подавати його з печеною картоплею, оселедець, трішки цибулі і яйце. Ну навіщо забивати рибу добавками? А як смачно на чорному, теплому, хрумкому хлібному тості, обтертому часничком. Закуска виходить ніжна, кремова та дуже смачна.

Рецепт форшмаку по-одеськи

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

– 250 грамів оселедця;– 30 грамів ріпчастої цибулі;– 1 відварене куряче яйце;– 30 грамів солодкої булочки;– 30 грамів коров'ячих вершків.

Приготування:

Відваріть яйце так, щоб жовток залишився рідким.

Булочку замочіть у вершках.

Відправте всі інгредієнти та половину оселедця у чашу блендера та перебийте до однорідної консистенції.

Решту оселедця нарізаємо ножем. Ріжемо до стану каші і додаємо до форшмаку. Перемішуємо і даємо охолонути. Можна додати трішки перцю. Готово!

Рецепт картоплі до форшмаку

Беремо однакову по розміру картоплю, миємо, змащуємо олією і запікаємо у фользі при 200 градусах приблизно 1,5 – 2 години.

Дістаємо. Даємо трішки охолонути, розрізаємо навпіл, але не до кінця, ложкою виймаємо середину. Додаємо до цієї картопляної середини вершкового масла, солі, перетираємо виделкою і викладаємо назад.

Зверху викладаємо начинку з оселедця.

Смачного!



Картопля з оселедцем / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

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