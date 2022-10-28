Форшмак по-новому: рецепт з печеною картоплею
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Якщо ваша улюблена закуска – це форшмак, цей рецепт стане у пригоді. Незвична подача відомого одеського салату від шеф-кухарки Валентини Саєнко підкорить вас з першого шматка.
Ідеальна закуска з риби, яка сподобається всім і не вдарить по бюджету – це однозначно форшмак. Щоб вдихнути в давній салат сучасних тенденцій, кулінарка підготувала для читачів цікавий та простий рецепт.
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Валентина Саєнко пропонує подавати його з печеною картоплею, оселедець, трішки цибулі і яйце. Ну навіщо забивати рибу добавками? А як смачно на чорному, теплому, хрумкому хлібному тості, обтертому часничком. Закуска виходить ніжна, кремова та дуже смачна.
Рецепт форшмаку по-одеськи
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 250 грамів оселедця;
– 30 грамів ріпчастої цибулі;
– 1 відварене куряче яйце;
– 30 грамів солодкої булочки;
– 30 грамів коров'ячих вершків.
Приготування:
- Відваріть яйце так, щоб жовток залишився рідким.
- Булочку замочіть у вершках.
- Відправте всі інгредієнти та половину оселедця у чашу блендера та перебийте до однорідної консистенції.
- Решту оселедця нарізаємо ножем. Ріжемо до стану каші і додаємо до форшмаку. Перемішуємо і даємо охолонути. Можна додати трішки перцю. Готово!
Рецепт картоплі до форшмаку
- Беремо однакову по розміру картоплю, миємо, змащуємо олією і запікаємо у фользі при 200 градусах приблизно 1,5 – 2 години.
- Дістаємо. Даємо трішки охолонути, розрізаємо навпіл, але не до кінця, ложкою виймаємо середину. Додаємо до цієї картопляної середини вершкового масла, солі, перетираємо виделкою і викладаємо назад.
- Зверху викладаємо начинку з оселедця.
Смачного!
Картопля з оселедцем / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
Варіанти закусок до печеної картоплі
- форшмак, чи просто оселедець з маринованою цибулею та огірком;
- тунець (консерва)+ яйце+огірок+цибуля і можна трішки майонезу;
- печінка тріски + те що й в пункті з тунцем;
- сир, багато різного сиру +бекон (та ще допекти в духовці 5 – 10 хвилин, щоб тягнулось;
- фарш в томатному соусі, сир і запекти;
- будь-який улюблений салат чи на що вистачить фантазії.