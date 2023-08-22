Рецепт на вихідні: готуємо гамбургер з цибулевими кільцями та соковитою котлетою

22 серпня 2023, 18:48
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Один з улюблених мільйонами видів вуличної їжі – гамбургер. Від класичного до вегетаріанського, від солодкого до дуже пікантного та гострого. Сьогодні ми пропонуємо спробувати нову варіацію гамбургера з цибулевими кільцями.

Гамбургер – ситна та соковита страва, яка неодмінно складається з котлети, маринованих огірків, цибулі та соусу. Також до них додають гірчицю, сир чедер, листя салату та навіть інколи майонез.

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Ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво та приготувати соковитий гамбургер з цибулевими кільцями. 

Рецепт гамбургера з цибулевими кільцями

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 200 грамів яловичого фаршу;
 – 4 скибки сиру чедер;
 – 1 булочка для бургера;
 – 10 грамів вершкового масла;
 – помідор;
 – салат айсберг;
 – 1 ложка майонезу;
 – 1 чайна ложка гірчиці;
 – 1 чайна ложка кетчупу;
 – маринований огірок;
 – лайм;
 – 20 грамів бекону;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.
Для цибулевих кілець:
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – половина чайної ложки солі;
 – 1 чайна ложка паприки;
 – гранульований часник;
 – 100 грамів борошна;
 – 200 грамів пива;
 – олія для смаження;
– 20 грамів смаженого бекону.

Приготування:

  • Для кляру потрібно змішати всі сухі інгредієнти та додати пиво.
  • Розігріваємо олію на середньому вогні. Нарізаємо цибулю кільцями та паніруємо спочатку в борошні, далі в суміші для кляру. Смажимо цибулеві кільця у фритюрі.
  • Для приготування бургера обсмажуємо половинки булочки до золотистої скоринки.
  • Окремо смажимо сформовану яловичу котлету до готовності з обох сторін.
  • Викладаємо на котлету скибки сиру, аби вони розтопилися.
  • Змащуємо булочки гірчицею, кетчупом, викладаємо скибки огірків та помідорів, листя салату.
  • Не забуваємо про цибулеві кільця для бургера. Накриваємо кришкою та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак