Рецепт на вихідні: готуємо гамбургер з цибулевими кільцями та соковитою котлетою
22 серпня 2023, 18:48Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Один з улюблених мільйонами видів вуличної їжі – гамбургер. Від класичного до вегетаріанського, від солодкого до дуже пікантного та гострого. Сьогодні ми пропонуємо спробувати нову варіацію гамбургера з цибулевими кільцями.
Гамбургер – ситна та соковита страва, яка неодмінно складається з котлети, маринованих огірків, цибулі та соусу. Також до них додають гірчицю, сир чедер, листя салату та навіть інколи майонез.
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Ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря колумбійського походження Ектора Хіменеса-Браво та приготувати соковитий гамбургер з цибулевими кільцями.
Рецепт гамбургера з цибулевими кільцями
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
– 200 грамів яловичого фаршу;
– 4 скибки сиру чедер;
– 1 булочка для бургера;
– 10 грамів вершкового масла;
– помідор;
– салат айсберг;
– 1 ложка майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 чайна ложка кетчупу;
– маринований огірок;
– лайм;
– 20 грамів бекону;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Для цибулевих кілець:
– 1 ріпчаста цибуля;
– половина чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка паприки;
– гранульований часник;
– 100 грамів борошна;
– 200 грамів пива;
– олія для смаження;
– 20 грамів смаженого бекону.
Приготування:
- Для кляру потрібно змішати всі сухі інгредієнти та додати пиво.
- Розігріваємо олію на середньому вогні. Нарізаємо цибулю кільцями та паніруємо спочатку в борошні, далі в суміші для кляру. Смажимо цибулеві кільця у фритюрі.
- Для приготування бургера обсмажуємо половинки булочки до золотистої скоринки.
- Окремо смажимо сформовану яловичу котлету до готовності з обох сторін.
- Викладаємо на котлету скибки сиру, аби вони розтопилися.
- Змащуємо булочки гірчицею, кетчупом, викладаємо скибки огірків та помідорів, листя салату.
- Не забуваємо про цибулеві кільця для бургера. Накриваємо кришкою та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновані огірки з кетчупом чілі.