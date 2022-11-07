Гарячі бутерброди з салатом із нуту: рецепт для ситного сніданку
7 листопада 2022 , 10:13Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Крістінана Пея
З консервованого нуту можна приготувати безліч цікавих та смачних страв: хумус, фалафель, поп-корн. Рецепт салату з додаванням селери та нуту точно стане улюбленим у вашій родині. Особливо коли ви спробуєте його на грінках.
Ситний та поживний бутерброд з нутом – відмінний варіант до сніданку. Буквально за лічені хвилини він буде на столі, ще й без зайвих зусиль.
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За бажанням до бутерброда можна додати відварене або обсмажене куряче філе. Воно надасть його особливого смаку.
Бутерброд із салатом із нуту
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
– 2 скибки хліба;
– зелений листовий салат;
– 2/3 склянки пюре з нуту
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка меду;
– 2 столові ложки дрібно нарізаної селери;
– 2 столові ложки дрібно нарізаних маринованих огірків;
– 1 столову ложку червоної цибулі (дрібно нарізати);
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжий кріп;
– часник;
– лимон.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії, або готуйте без неї. Обсмажте скибки хліба з обох сторін до рум'яної скоринки.
- Для начинки бутерброда змішайте пюре нуту, подрібнену цибулю, огірки, селеру. Заправте все майонезом, гірчицею, медом. Присмачте спеціями та вичавіть трішки лимону. Ретельно все перемішайте.
- Викладіть на одну скидку хліба листя салату, зверху начинку з нуту та накрийте хлібом. Розріжте бутерброд навпіл та подавайте до столу.
Смачного!