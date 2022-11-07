Гарячі бутерброди з салатом із нуту: рецепт для ситного сніданку

7 листопада 2022 , 10:13
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Джерело:

інстаграм Крістінана Пея

З консервованого нуту можна приготувати безліч цікавих та смачних страв: хумус, фалафель, поп-корн. Рецепт салату з додаванням селери та нуту точно стане улюбленим у вашій родині. Особливо коли ви спробуєте його на грінках.

Ситний та поживний бутерброд з нутом – відмінний варіант до сніданку. Буквально за лічені хвилини він буде на столі, ще й без зайвих зусиль.

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За бажанням до бутерброда можна додати відварене або обсмажене куряче філе. Воно надасть його особливого смаку.

Бутерброд із салатом із нуту

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 2 скибки хліба;
 – зелений листовий салат;
 – 2/3 склянки пюре з нуту
 – 2 столові ложки майонезу;
 – 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
 – 1 чайна ложка меду;
 – 2 столові ложки дрібно нарізаної селери;
 – 2 столові ложки дрібно нарізаних маринованих огірків;
 – 1 столову ложку червоної цибулі (дрібно нарізати);
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – свіжий кріп;
 – часник;
 – лимон.

Приготування:

  • Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії, або готуйте без неї. Обсмажте скибки хліба з обох сторін до рум'яної скоринки.
  • Для начинки бутерброда змішайте пюре нуту, подрібнену цибулю, огірки, селеру. Заправте все майонезом, гірчицею, медом. Присмачте спеціями та вичавіть трішки лимону. Ретельно все перемішайте.
  • Викладіть на одну скидку хліба листя салату, зверху начинку з нуту та накрийте хлібом. Розріжте бутерброд навпіл та подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак