Гарячі бутерброди з салатом із нуту: рецепт для ситного сніданку

З консервованого нуту можна приготувати безліч цікавих та смачних страв: хумус, фалафель, поп-корн. Рецепт салату з додаванням селери та нуту точно стане улюбленим у вашій родині. Особливо коли ви спробуєте його на грінках.

Ситний та поживний бутерброд з нутом – відмінний варіант до сніданку. Буквально за лічені хвилини він буде на столі, ще й без зайвих зусиль.

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За бажанням до бутерброда можна додати відварене або обсмажене куряче філе. Воно надасть його особливого смаку.

Бутерброд із салатом із нуту

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

– 2 скибки хліба;– зелений листовий салат;– 2/3 склянки пюре з нуту– 2 столові ложки майонезу;– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;– 1 чайна ложка меду;– 2 столові ложки дрібно нарізаної селери;– 2 столові ложки дрібно нарізаних маринованих огірків;– 1 столову ложку червоної цибулі (дрібно нарізати);– сіль;– чорний мелений перець;– свіжий кріп;– часник;– лимон.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії, або готуйте без неї. Обсмажте скибки хліба з обох сторін до рум'яної скоринки.

Для начинки бутерброда змішайте пюре нуту, подрібнену цибулю, огірки, селеру. Заправте все майонезом, гірчицею, медом. Присмачте спеціями та вичавіть трішки лимону. Ретельно все перемішайте.

Викладіть на одну скидку хліба листя салату, зверху начинку з нуту та накрийте хлібом. Розріжте бутерброд навпіл та подавайте до столу.

Смачного!