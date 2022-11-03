Швидка ідея сніданку: готуємо брускету з буратою та запеченими помідорами

Скільки часу у вас на приготування сніданку? Мабуть, максимально 30 хвилин разом із трапезою. Ми дібрали для вас рецепт смачних брускет з сиром, запеченими помідорами та часником, які не займуть у вас багато часу на кухні.

Інколи вранці зовсім не хочеться звичної вівсянки чи смажених яєць, а от від чогось особливого не відмовиться ніхто. До прикладу, гарячої брускети з сиром бурата, печеними помідорами з часником та базиліком.

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Такий варіант сніданку стане справжнім витвором мистецтва на столі, а головне – без зайвих труднощів для вас.

Рецепт брускети з сиром та помідорами

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

– 250 грамів томатів чері;– 2 скибки брускети;– оливкова олія;– 2 кульки сиру бурата;– 2 – 3 зубчики часнику;– сіль;– чорний мелений перець;– свіжі листочки базиліка.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. У жаротривку форму викладіть половинки томатів чері та збризніть їх оливковою олією. Вичавіть кілька очищених зубчиків часнику та відправте все в духовку, запікатися під кришкою 15 – 20 хвилин.

Коли томати спечуться, вийміть їх з духовки.

Брускету збризніть оливковою олією та обсмажте на розігрітій сковорідці до хрумкої скоринки. Натріть часником.

Викладіть зверху розім'ятий сир, запечені помідори з часником та прикрасьте все листочками свіжого базиліку. За бажанням посоліть та поперчіть брускети.

Додатково можна полити готові брускети бальзамічним крем-оцтом.

Смачного!