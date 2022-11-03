Швидка ідея сніданку: готуємо брускету з буратою та запеченими помідорами
3 листопада 2022 , 14:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліни Прокуди
Скільки часу у вас на приготування сніданку? Мабуть, максимально 30 хвилин разом із трапезою. Ми дібрали для вас рецепт смачних брускет з сиром, запеченими помідорами та часником, які не займуть у вас багато часу на кухні.
Інколи вранці зовсім не хочеться звичної вівсянки чи смажених яєць, а от від чогось особливого не відмовиться ніхто. До прикладу, гарячої брускети з сиром бурата, печеними помідорами з часником та базиліком.
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Такий варіант сніданку стане справжнім витвором мистецтва на столі, а головне – без зайвих труднощів для вас.
Рецепт брускети з сиром та помідорами
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
– 250 грамів томатів чері;
– 2 скибки брускети;
– оливкова олія;
– 2 кульки сиру бурата;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжі листочки базиліка.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. У жаротривку форму викладіть половинки томатів чері та збризніть їх оливковою олією. Вичавіть кілька очищених зубчиків часнику та відправте все в духовку, запікатися під кришкою 15 – 20 хвилин.
- Коли томати спечуться, вийміть їх з духовки.
- Брускету збризніть оливковою олією та обсмажте на розігрітій сковорідці до хрумкої скоринки. Натріть часником.
- Викладіть зверху розім'ятий сир, запечені помідори з часником та прикрасьте все листочками свіжого базиліку. За бажанням посоліть та поперчіть брускети.
- Додатково можна полити готові брускети бальзамічним крем-оцтом.
Смачного!