Без добавки не обійдеться: рецепт глазурованих сирків зі згущенкою
25 листопада 2022 , 14:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерія Велігура
Пам'ятаєте улюблені солодощі з дитинства? У нас це були глазуровані сирки з різними начинками: полуниця, вишня, абрикос і найулюбленіший – зі згущенкою.
Щоб щодня насолоджувати смаком з дитинства, пропонуємо приготувати їх вдома. Рецепт простий, доступний та підійде навіть для спільного формування з дітьми.
Читайте також М'ясо танутиме в роті: простий рецепт курячих гомілок у вині
Начинки у глазурованих сирках теж можна змінювати: чудово підійдуть ягідні, фруктові, або ванільні.
Рецепт глазурованих сирків
- Час: 60 хвилин
- Порції: 7 штук
– 300 грамів кисло-молочного сиру;
– 30 грамів вершкового масла
– 30 грамів цукрової пудри ⠀ ⠀
Для начинки:
– 70 грамів вареного згущеного молока ⠀
Для глазурі:
– 200 грамів молочного шоколаду
– 40 мілілітрів олії.
Приготування:
- Перебиваємо сир блендером, додаємо м’яке вершкове масло, цукрову пудру і перемішуємо. Якщо маса зарідка – відправте її в морозилку.
- Кладемо в кондитерський мішок або пакет.
- Формуємо сирки на харчовій плівці. Кладемо на рівну поверхню та прибираємо в морозилку на 20 – 30 хвилин. ⠀
- Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці, додаємо олію та перемішуємо.
- У сирок вставляємо шпажку чи зубочистку і кілька разів повністю занурюємо в глазур.
- Кладемо сирки на пергамент і прибираємо у холодильник на 20 – 30 хвилин.
Смачного!