Без добавки не обійдеться: рецепт глазурованих сирків зі згущенкою

25 листопада 2022 , 14:05
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Джерело:

інстаграм Валерія Велігура

Пам'ятаєте улюблені солодощі з дитинства? У нас це були глазуровані сирки з різними начинками: полуниця, вишня, абрикос і найулюбленіший – зі згущенкою.

Щоб щодня насолоджувати смаком з дитинства, пропонуємо приготувати їх вдома. Рецепт простий, доступний та підійде навіть для спільного формування з дітьми.

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Начинки у глазурованих сирках теж можна змінювати: чудово підійдуть ягідні, фруктові, або ванільні.

Рецепт глазурованих сирків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 7 штук
Інгредієнти:
 – 300 грамів кисло-молочного сиру;
 – 30 грамів вершкового масла
 – 30 грамів цукрової пудри ⠀ ⠀
Для начинки:
 – 70 грамів вареного згущеного молока ⠀
 Для глазурі:
 – 200 грамів молочного шоколаду
 – 40 мілілітрів олії.

Приготування:

  • Перебиваємо  сир блендером, додаємо м’яке вершкове масло, цукрову пудру і перемішуємо. Якщо маса зарідка – відправте її в морозилку.
  • Кладемо в кондитерський мішок або пакет.
  • Формуємо сирки на харчовій плівці. Кладемо на рівну поверхню та прибираємо в морозилку на 20 – 30 хвилин. ⠀ 
  • Шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці, додаємо олію та перемішуємо.
  • У сирок вставляємо шпажку чи зубочистку і кілька разів повністю занурюємо в глазур.
  • Кладемо сирки на пергамент і прибираємо у холодильник на 20 – 30 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак