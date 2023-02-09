Справжній смак Грузії: рецепт хачапурі по-аджарськи

Щоб посмакувати справжньою грузинською стравою не обов'язково брати квитки на літак, чи йти до місцевого ресторану. Спробуйте приготувати вдома!

Хачапурі по-аджарськи – популярна страва грузинської кухні, яку ви з легкістю можете приготувати вдома. Особливістю цього різновиду хачапурі є сирий жовток, який після запікання основи викладають поверх сиру.

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У Грузії хачапурі по-аджарськи їдять таким чином: змішують жовток з гарячою сирною масою, а тоді відривають бортики та вмокають їх у начинку.

Рецепт хачапурі по-аджарськи

Час: 2 години

2 години Порції: 2

– 500 грамів борошна;– 7 грамів сухих дріжджів;– 300 грамів теплої води;– 10 грамів солі;– 1 столова ложка цукру;– 3 столові ложки олії.– 250 грамів сиру сулугуні;– 250 грамів сиру адигейський;– яйце;– 50 – 70 грамів води;– сіль.– яєчний жовток;– вершкове масло.

Приготування:

Просіяне борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі змішуємо, вливаємо теплу воду та вимішуємо тісто. Потім у два підходи додаємо олію.

Тісто викладаємо у змащену олією миску, накриваємо рушником, або плівкою і ставимо у тепле місце. Можна попередньо трішки підігріти духовку, вимкнути і поставити склянку окропу і туди тісто на 40 – 60 хвилин.

Натираємо сулугуні, адигейський (його можна покришити руками), додаємо яйце, сіль і воду, гарно вимішуємо.

Коли тісто підійде, розділяємо на 2 (або на 4) порції і розкачуємо руками. Серединка має бути дуже тонка. В бортики можна додати трішки сиру, за бажанням. Формуємо човник, в серединку додаємо сирну начинку і запікаємо 20 – 30 хвилин при 180 градусах.

Після запікання в кожне хачапурі додаємо по 1-му жовтку і ще на 2 хвилини відправляємо у духовку.

Додаємо ложечку масла, перемішуємо начинку.

Смачного!