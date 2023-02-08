Найсмачніша картопля, яку ви коли-небудь куштували – рецепт у духовці

Картопля один з найулюбленіших продуктів українців. З неї можна готувати не тільки пюре, а й булочки до бургерів чи пироги.

Проте сьогодні, ми пропонуємо скористатися рецептом українського шеф-кухаря Володимира Ярославського та приготувати її в духовці. Нічого зайвого, тільки картопля, спеції, олія та часник.

Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному

Спеції можна змінювати за бажанням, адже до картоплі підходить також розмарин, паприка, гострий перчик чилі. Найкраще подавати страву з улюбленим соусом: майонезом, кетчупом, дзадзикі чи паприкаш.

Рецепт запеченої картоплі з часником

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2 – 4

– 1 кілограм картоплі;– 100 грамів олії;– суміш улюблених спецій;– сушений часник.

Приготування:

Картоплю відварюємо 20 хвилин у підсоленій воді, зливаємо рідину.

Змішуємо спеції разом з олією, сіллю та часником.

Додаємо гарячу картоплю, перемішуємо та викладаємо на пергамент для запікання. Трішки розчавлюємо її дном склянки.

Залишками суміші змащуємо пом’яту картоплю зверху і відправляємо запікатися в духовку під верхній гриль до рум’яності.

Подаємо до столу з улюбленим соусом.

Смачного!