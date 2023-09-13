Весь секрет в маринаді – рецепт ідеальних курячих стегенець

Щоб приготувати справді смачну курятину, потрібен перевірений рецепт маринаду до м'яса. Саме він переважно відіграє неабияку роль у кінцевому варіанті страви.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом ідеального маринаду до курятини, який він готує на кефірі.

Читайте також Під силу навіть аматору: курячий шашлик з сезонними овочами за лічені хвилини

Готувати його просто і він чудово підійде до будь-якої частини курки: стегенець, гомілок, крилець чи філе. Все, що потрібно: змішати інгредієнти та посмажити. Пальчики оближете!

Рецепт маринаду до курятини на кефірі

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 4 – 6

– 1 кілограм курячого стегна без кістки;– 300 грамів кефіру;– часник;– чебрець;– спеції: карі, копчена паприка, цедра лимона;– сіль;– 40 грамів олії.

Приготування:

Для маринаду наливаємо кефір, додаємо по чайній ложці спецій та часник. Натираємо цедру лимона та додаємо посічений тим'ян.

Занурюємо птицю у маринад і даємо постояти декілька годин, а цілу птицю бажано ніч.

Смажимо курячі стегенця на дуже слабенькому жарі – десь 170 градусів температура і 20 – 25 хвилин. Для запікання в духовці розігрійте її на 180 – 185 градусів і готуйте шкіркою вверх десь 25 – 35 хвилин. Час залежить від розміру стегон. Цілій курці звісно треба буде більше часу для приготування.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватина зиму.