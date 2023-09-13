Весь секрет в маринаді – рецепт ідеальних курячих стегенець
13 вересня 2023, 14:38Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Щоб приготувати справді смачну курятину, потрібен перевірений рецепт маринаду до м'яса. Саме він переважно відіграє неабияку роль у кінцевому варіанті страви.
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом ідеального маринаду до курятини, який він готує на кефірі.
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Готувати його просто і він чудово підійде до будь-якої частини курки: стегенець, гомілок, крилець чи філе. Все, що потрібно: змішати інгредієнти та посмажити. Пальчики оближете!
Рецепт маринаду до курятини на кефірі
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 4 – 6
– 1 кілограм курячого стегна без кістки;
– 300 грамів кефіру;
– часник;
– чебрець;
– спеції: карі, копчена паприка, цедра лимона;
– сіль;
– 40 грамів олії.
Приготування:
- Для маринаду наливаємо кефір, додаємо по чайній ложці спецій та часник. Натираємо цедру лимона та додаємо посічений тим'ян.
- Занурюємо птицю у маринад і даємо постояти декілька годин, а цілу птицю бажано ніч.
- Смажимо курячі стегенця на дуже слабенькому жарі – десь 170 градусів температура і 20 – 25 хвилин. Для запікання в духовці розігрійте її на 180 – 185 градусів і готуйте шкіркою вверх десь 25 – 35 хвилин. Час залежить від розміру стегон. Цілій курці звісно треба буде більше часу для приготування.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати консервовані огірки на зиму.