Готуємося до Геловіну: рецепт імбирних пряників

18 жовтня 2022 , 15:04
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Традиційно, щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкують Геловін. Діти разом з батьками випікають смачне печиво та розфарбовують його цукровим айсингом, готують страшні гарбузи-ліхтарі та переглядають тематичні мультфільми чи кіно.

Імбирні пряники відмінно підійдуть для вечірки на Геловін. Вони не тільки смачні, а й надзвичайно "страшні" та тематичні. Ви з легкістю можете залучити до їхнього формування навіть наймолодших дітей, і перетворити приготування на гру.

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Для айсингу ви можете придбати вже готові суміші, або скористатися цукровими кольоровими олівцями.

Рецепт імбирних пряників на Геловін

  • Час: від 8 годин
  • Порції: 18 – 20 пряників
Інгредієнти:
 – 500 грамів цукру;
– 200 грамів окропу;
– 200 грамів вершкового масла;
– 2 чайні ложки меленої кориці;
– 1 чайна ложка сухого імбиру;
– половина чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 куряче яйце;
– 1 столова ложка меду (за бажанням);
– 800 – 900 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

  • ️Для приготування сиропу цукор висипаємо в каструльку з товстим дном, середнього розміру. Кладемо на помірний вогонь, нижче середнього. Коли цукор почне топитися – починайте його помішувати. Він може зацукритись, але через пару хвилин помішуючи все розплавиться.
  • Закип'ятіть воду. ️Коли цукор розплавився і став темного янтарного кольору – зніміть каструльку з вогню і постійно помішуючи (обережно!) влийте окріп.
  • Кладемо знову на помірний вогонь каструлю, помішуємо до повного розчинення цукру. Додаємо в сироп масло, розмішуємо до розчинення масла.
  • ️Всипаємо спеції, сіль і соду, перемішуємо. За бажанням додаємо мед і вимикаємо вогонь. Охолоджуємо сироп до кімнатної температури.
  • ️Охолоджений сироп пропустіть через сито, додайте яйце  та перемішайте. Двома частинами введіть 800 грамів борошна.
  • На поверхню всипте 2 столові ложки борошна і викладіть з миски тісто. Вимішайте тісто та додайте ще половину столової ложки борошна. Тісто має залишитись пластичне, злегка буде липнути до рук, але це так і має бути.
Важливо! Готове тісто в холодильнику може зберігатися до 1 місяця, в морозилці – до 3-х місяців. Щоб поверхня пряників була ідеально рівна знизу – випікайте їх на силіконовому або тефлоновому коврику.
  • Тісто кладемо в пакет і відправляємо до холодильника на ніч.
  • ️Готове тісто розділіть на дві частини, одну частину поділіть на дві. Розкачайте на пергаменті злегка присипаним борошном до товщини 4 – 5 міліметрів.
  • Виріжте формами пряники, викладіть на деко застелене силіконовим ковриком або пергаментом для випікання.
  • ️Випікайте пряники в розігрітій до 180 градусів духовці 9 – 10 хвилин.
  • Готовим пряникам даємо повністю охолонути і прикрашаємо готовим айсингом. Розфарбованим пряникам дайте ніч підсохнути.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак