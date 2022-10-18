Готуємося до Геловіну: рецепт імбирних пряників

Традиційно, щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкують Геловін. Діти разом з батьками випікають смачне печиво та розфарбовують його цукровим айсингом, готують страшні гарбузи-ліхтарі та переглядають тематичні мультфільми чи кіно.

Імбирні пряники відмінно підійдуть для вечірки на Геловін. Вони не тільки смачні, а й надзвичайно "страшні" та тематичні. Ви з легкістю можете залучити до їхнього формування навіть наймолодших дітей, і перетворити приготування на гру.

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Для айсингу ви можете придбати вже готові суміші, або скористатися цукровими кольоровими олівцями.

Рецепт імбирних пряників на Геловін

Час: від 8 годин

від 8 годин Порції: 18 – 20 пряників

– 500 грамів цукру;– 200 грамів окропу;– 200 грамів вершкового масла;– 2 чайні ложки меленої кориці;– 1 чайна ложка сухого імбиру;– половина чайної ложки солі;– 1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;– 1 чайна ложка соди;– 1 куряче яйце;– 1 столова ложка меду (за бажанням);– 800 – 900 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

️Для приготування сиропу цукор висипаємо в каструльку з товстим дном, середнього розміру. Кладемо на помірний вогонь, нижче середнього. Коли цукор почне топитися – починайте його помішувати. Він може зацукритись, але через пару хвилин помішуючи все розплавиться.

Закип'ятіть воду. ️Коли цукор розплавився і став темного янтарного кольору – зніміть каструльку з вогню і постійно помішуючи (обережно!) влийте окріп.

Кладемо знову на помірний вогонь каструлю, помішуємо до повного розчинення цукру. Додаємо в сироп масло, розмішуємо до розчинення масла.

️Всипаємо спеції, сіль і соду, перемішуємо. За бажанням додаємо мед і вимикаємо вогонь. Охолоджуємо сироп до кімнатної температури.

️Охолоджений сироп пропустіть через сито, додайте яйце та перемішайте. Двома частинами введіть 800 грамів борошна.

На поверхню всипте 2 столові ложки борошна і викладіть з миски тісто. Вимішайте тісто та додайте ще половину столової ложки борошна. Тісто має залишитись пластичне, злегка буде липнути до рук, але це так і має бути.

Тісто кладемо в пакет і відправляємо до холодильника на ніч.

️Готове тісто розділіть на дві частини, одну частину поділіть на дві. Розкачайте на пергаменті злегка присипаним борошном до товщини 4 – 5 міліметрів.

Виріжте формами пряники, викладіть на деко застелене силіконовим ковриком або пергаментом для випікання.

️Випікайте пряники в розігрітій до 180 градусів духовці 9 – 10 хвилин.

Готовим пряникам даємо повністю охолонути і прикрашаємо готовим айсингом. Розфарбованим пряникам дайте ніч підсохнути.

Готове тісто в холодильнику може зберігатися до 1 місяця, в морозилці – до 3-х місяців. Щоб поверхня пряників була ідеально рівна знизу – випікайте їх на силіконовому або тефлоновому коврику.

Смачного!