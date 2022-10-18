Готуємося до Геловіну: рецепт імбирних пряників
18 жовтня 2022 , 15:04Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Традиційно, щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкують Геловін. Діти разом з батьками випікають смачне печиво та розфарбовують його цукровим айсингом, готують страшні гарбузи-ліхтарі та переглядають тематичні мультфільми чи кіно.
Імбирні пряники відмінно підійдуть для вечірки на Геловін. Вони не тільки смачні, а й надзвичайно "страшні" та тематичні. Ви з легкістю можете залучити до їхнього формування навіть наймолодших дітей, і перетворити приготування на гру.
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Для айсингу ви можете придбати вже готові суміші, або скористатися цукровими кольоровими олівцями.
Рецепт імбирних пряників на Геловін
- Час: від 8 годин
- Порції: 18 – 20 пряників
– 500 грамів цукру;
– 200 грамів окропу;
– 200 грамів вершкового масла;
– 2 чайні ложки меленої кориці;
– 1 чайна ложка сухого імбиру;
– половина чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 куряче яйце;
– 1 столова ложка меду (за бажанням);
– 800 – 900 грамів пшеничного борошна.
Приготування:
- ️Для приготування сиропу цукор висипаємо в каструльку з товстим дном, середнього розміру. Кладемо на помірний вогонь, нижче середнього. Коли цукор почне топитися – починайте його помішувати. Він може зацукритись, але через пару хвилин помішуючи все розплавиться.
- Закип'ятіть воду. ️Коли цукор розплавився і став темного янтарного кольору – зніміть каструльку з вогню і постійно помішуючи (обережно!) влийте окріп.
- Кладемо знову на помірний вогонь каструлю, помішуємо до повного розчинення цукру. Додаємо в сироп масло, розмішуємо до розчинення масла.
- ️Всипаємо спеції, сіль і соду, перемішуємо. За бажанням додаємо мед і вимикаємо вогонь. Охолоджуємо сироп до кімнатної температури.
- ️Охолоджений сироп пропустіть через сито, додайте яйце та перемішайте. Двома частинами введіть 800 грамів борошна.
- На поверхню всипте 2 столові ложки борошна і викладіть з миски тісто. Вимішайте тісто та додайте ще половину столової ложки борошна. Тісто має залишитись пластичне, злегка буде липнути до рук, але це так і має бути.
- Тісто кладемо в пакет і відправляємо до холодильника на ніч.
- ️Готове тісто розділіть на дві частини, одну частину поділіть на дві. Розкачайте на пергаменті злегка присипаним борошном до товщини 4 – 5 міліметрів.
- Виріжте формами пряники, викладіть на деко застелене силіконовим ковриком або пергаментом для випікання.
- ️Випікайте пряники в розігрітій до 180 градусів духовці 9 – 10 хвилин.
- Готовим пряникам даємо повністю охолонути і прикрашаємо готовим айсингом. Розфарбованим пряникам дайте ніч підсохнути.
Смачного!