За принципом лазаньї: рецепт італійських канелоні з курятиною

Італійська кухня – це завжди соковиті, ситні страви з великою кількістю сиру, томатів та зелені.

Канелоні - це італійська паста, яка готується за принципом лазаньї, але набагато оригінальніша. Довгі трубочки з тіста потрібно нафарширувати обраною начинкою, полити соусом та запекти в духовці.

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Ми підготували рецепт канелоні з м'ясною начинкою. Такі точно сподобаються кожному, адже куряче м'ясо не тільки соковите, а й дієтичне.

Рецепт канелоні з курятиною

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

– 500 грамів курячого фаршу;– 2 пачки канелоні;– 2 цибулини;– 4 зубчики часнику;– морква;– 2 стебла селери;– солодкий перець;– 400 грамів консервованих томатів;– сіль;– чорний мелений перець;– мелена паприка;– чилі за бажанням;– 100 грамів моцарели;– 100 грамів сулугуні;– 50 – 60 грамів пармезану;– оливкова олія.– 50 грамів вершкового масла;– 1 літра молока;– 3 столові ложки борошна;– мускатний горіх;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Всі овочі нарізаємо на тоненькі смужки, а потім на кубики. Часник також дрібно січемо ножем.

На оливковій олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо на 30 секунд часник і одразу - селеру. Тушкуємо.

Через деякий час додаємо моркву та перець, присмачуємо спеціями і накриваємо кришкою. Готуємо на повільному вогні доки овочі не стануть м'якими.

Додаємо до овочів фарш і всі спеції.

Виливаємо консервовані томати і тушкуємо під кришкою. Завжди пробуйте болоньєзе на смак, якщо потрібно – додаємо більше спецій. Відкладаємо соус на бік, щоб вистигав.

Для Бешамелю розтоплюємо масло, додаємо туди борошно і маленькими порціями додаємо молоко. Висипаємо мускатний горіх, сіль та перець. Соус потрібно постійно помішувати. Збивати вінчиком, шоб не було грудочок борошна. Можна процідити крізь сито, якщо все ж з'явилися грудочки.

Натираємо весь сир і частину змішуємо із фаршем (соусом Болоньєзе), начиняємо ним пасту канелоні. Це можна зробити або маленькою ложечкою, або ж кулінарним шприцом.

На дно деко додаємо трохи соусу бешамель і тоді начинені канелоні. Зверху заливаємо гарячим соусом бешамель і сиром.

Запікаємо під фольгою 30 хвилин при 170 – 180 градусах та ще 10 хвилин без фольги. Час залежить від духовки.

У процесі випікання, можете притискати верхній шар канелоні, щоб він був занурений у соус.

Смачного!