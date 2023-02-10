За принципом лазаньї: рецепт італійських канелоні з курятиною

10 лютого 2023, 16:06
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Джерело:

Оксана Крецул

Італійська кухня – це завжди соковиті, ситні страви з великою кількістю сиру, томатів та зелені.

Канелоні - це італійська паста, яка готується за принципом лазаньї, але набагато оригінальніша. Довгі трубочки з тіста потрібно нафарширувати обраною начинкою, полити соусом та запекти в духовці.

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Ми підготували рецепт канелоні з м'ясною начинкою. Такі точно сподобаються кожному, адже куряче м'ясо не тільки соковите, а й дієтичне.

Рецепт канелоні з курятиною

  • Час: 2 години
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 500 грамів курячого фаршу;
 – 2 пачки канелоні;
 – 2 цибулини;
 – 4 зубчики часнику;
 – морква;
 – 2 стебла селери;
 – солодкий перець;
 – 400 грамів консервованих томатів;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – мелена паприка;
 – чилі за бажанням;
 – 100 грамів моцарели;
 – 100 грамів сулугуні;
 – 50 – 60 грамів пармезану;
 – оливкова олія.
Для соусу Бешамель:
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 1 літра молока;
 – 3 столові ложки борошна;
 – мускатний горіх;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Всі овочі нарізаємо на тоненькі смужки, а потім на кубики. Часник також дрібно січемо ножем.
  • На оливковій олії обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо на 30 секунд часник і одразу - селеру. Тушкуємо.
  • Через деякий час додаємо моркву та перець, присмачуємо спеціями і накриваємо кришкою. Готуємо на повільному вогні доки овочі не стануть м'якими.
  • Додаємо до овочів фарш і всі спеції.
  • Виливаємо консервовані томати і тушкуємо під кришкою. Завжди пробуйте болоньєзе на смак, якщо потрібно –  додаємо більше спецій. Відкладаємо соус на бік, щоб вистигав.

  • Для Бешамелю розтоплюємо масло, додаємо туди борошно і маленькими порціями додаємо молоко. Висипаємо мускатний горіх, сіль та перець. Соус потрібно постійно помішувати. Збивати вінчиком, шоб не було грудочок борошна. Можна процідити крізь сито, якщо все ж з'явилися грудочки.
  • Натираємо весь сир і частину змішуємо із фаршем (соусом Болоньєзе), начиняємо ним пасту канелоні. Це можна зробити або маленькою ложечкою, або ж кулінарним шприцом.
  • На дно деко додаємо трохи соусу бешамель і тоді начинені канелоні. Зверху заливаємо гарячим соусом бешамель і сиром.
  • Запікаємо під фольгою 30 хвилин при 170 – 180 градусах та ще 10 хвилин без фольги. Час залежить від духовки.
  • У процесі випікання, можете притискати верхній шар канелоні, щоб він був занурений у соус.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак