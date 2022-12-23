Без зайвих труднощів: рецепт італійської фокачі

23 грудня 2022, 13:47
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Джерело:

інстаграм Олександра Громлюка

Якщо ви ще жодного разу не готувати фокачу вдома – саме час, а рецептом поділився відомий шеф-кухар.

Фокача – традиційний хліб популярний в Італії. Його готують на дріжджовій основі з додаванням різноманітних спецій, сухих трав та інгредієнтів. Найпопулярнішими є оливки, орегано, в'ялені томати, каперси, пармезан.

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Український шеф-кухар Олександр Громлюк поділився з читачами рецептом домашньої фокачі, яку ви з легкістю приготуєте буквально за годину.

Рецепт фокачі з травами та насінням соняшника

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 500 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;
 – 10 грамів свіжих дріжджів;
 – 15 грамів солі;
 – 250 грамів теплої води;
 – 50 грамів оливкової олії;
 – спеції;
 – 30 грамів насіння соняшника.

Приготування:

  • У миску з просіяним борошном додаємо свіжі дріжджі, олію та теплу воду. Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Накриваємо шаром харчової плівки та відправляємо на 20 – 30 хвилин у тепле місце.
  • Розігріваємо духовку до 200 – 220 градусів.
  • Готове тісто розкладаємо на деко, пальцями тягнемо його до країв. 

  • Посипаємо зверху сухими травами і спеціями, насінням соняшника, сіллю та відправляємо в духовку на 20 – 25 хвилин.
  • Готовий хліб рвемо руками на шматочки, або розрізаємо ножем та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак