Без зайвих труднощів: рецепт італійської фокачі
23 грудня 2022, 13:47Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Громлюка
Якщо ви ще жодного разу не готувати фокачу вдома – саме час, а рецептом поділився відомий шеф-кухар.
Фокача – традиційний хліб популярний в Італії. Його готують на дріжджовій основі з додаванням різноманітних спецій, сухих трав та інгредієнтів. Найпопулярнішими є оливки, орегано, в'ялені томати, каперси, пармезан.
Читайте також Курячі нагетси – страва не лише для буднів, а й для свята: прості рецепти на Новий рік
Український шеф-кухар Олександр Громлюк поділився з читачами рецептом домашньої фокачі, яку ви з легкістю приготуєте буквально за годину.
Рецепт фокачі з травами та насінням соняшника
- Час: 65 хвилин
- Порції: 1
– 500 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;
– 10 грамів свіжих дріжджів;
– 15 грамів солі;
– 250 грамів теплої води;
– 50 грамів оливкової олії;
– спеції;
– 30 грамів насіння соняшника.
Приготування:
- У миску з просіяним борошном додаємо свіжі дріжджі, олію та теплу воду. Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Накриваємо шаром харчової плівки та відправляємо на 20 – 30 хвилин у тепле місце.
- Розігріваємо духовку до 200 – 220 градусів.
- Готове тісто розкладаємо на деко, пальцями тягнемо його до країв.
- Посипаємо зверху сухими травами і спеціями, насінням соняшника, сіллю та відправляємо в духовку на 20 – 25 хвилин.
- Готовий хліб рвемо руками на шматочки, або розрізаємо ножем та подаємо до столу.
Смачного!