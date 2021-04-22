Як приготувати італійську паску Панетоне: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт італійської паски, яку ви легко можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.
Панетоне у перекладі з італійської – "хліб розкоші", який традиційно випікають на Різдво та Великдень. Ароматний здобний кекс готують з родзинками, цукатами, прикрашають цукровою пудрою та мигдальними пластівцями.
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Рецепт Панетоне
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 2 чайні ложки дріжджів;
– 180 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 150 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– 180 грамів вершкового масла 82%;
– 80 грамів родзинок;
– 80 грамів цукатів;
– 1 апельсин (цедра);
– 1 апельсин (цедра);
– 2 столові ложки коньяку або рому;
– 30 грамів цукрової пудри;
– сіль
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помийте лимон, апельсин, натріть цедру.
- Родзинки помийте, викладіть у миску, додайте дві столові ложки коньяку або рому.
- У мисці змішайте дріжджі з молоком, додайте половину цукру.
- Окремо у мисці збийте міксером яйця, цукор, додайте ванільний екстракт, розтоплене вершкове масло, перемішайте.
- Далі – з'єднайте суміші – дріжджі з молоком, яєчну суміш, додайте борошно, сіль, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою, залиште на 1-1,5 години.
- Коли тісто підніметься, додайте до нього родзинки, цукати та місіть протягом 5-10 хвилин.
- Викладіть тісто на 1/2 у форми, залиште на годину.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до золотого кольору.
- Дістаньте з духовки, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!