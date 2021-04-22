Як приготувати італійську паску Панетоне: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт італійської паски, яку ви легко можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Панетоне у перекладі з італійської – "хліб розкоші", який традиційно випікають на Різдво та Великдень. Ароматний здобний кекс готують з родзинками, цукатами, прикрашають цукровою пудрою та мигдальними пластівцями.

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Рецепт Панетоне

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Помийте лимон, апельсин, натріть цедру. Родзинки помийте, викладіть у миску, додайте дві столові ложки коньяку або рому. У мисці змішайте дріжджі з молоком, додайте половину цукру. Окремо у мисці збийте міксером яйця, цукор, додайте ванільний екстракт, розтоплене вершкове масло, перемішайте. Далі – з'єднайте суміші – дріжджі з молоком, яєчну суміш, додайте борошно, сіль, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте тісто харчовою плівкою, залиште на 1-1,5 години. Коли тісто підніметься, додайте до нього родзинки, цукати та місіть протягом 5-10 хвилин. Викладіть тісто на 1/2 у форми, залиште на годину. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до золотого кольору. Дістаньте з духовки, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!

– 500 грамів борошна;– 2 чайні ложки дріжджів;– 180 грамів цукру;– 1 чайна ложка ванільного екстракту;– 150 мілілітрів молока 2,5-3,2%;– 180 грамів вершкового масла 82%;– 80 грамів родзинок;– 80 грамів цукатів;– 1 апельсин (цедра);– 1 апельсин (цедра);– 2 столові ложки коньяку або рому;– 30 грамів цукрової пудри;– сіль