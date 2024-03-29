Ваші рідні будуть вражені: готуємо легендарну італійську паску – панетоне
Джерело:Shuba
Панетоне – символ італійського Різдва і Великодня. Ця випічка, наповнена сухофруктами та горіхами, виходить ароматною, пишною і дуже смачною.
Панетоне – традиційний італійський святковий десерт, який є аналогом української паски. Він має ніжний смак і аромат здоби, а також повітряну й легку текстуру.
Буде смачно Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"
Рецепт панетоне
- Час: 1 година 40 хвилин + 10 годин на настоювання сухофруктів
- Порцій: 4
Інгредієнти для закваски:
– 10 грамів пресованих дріжджів;
– 80 мілілітрів води;
– 105 грамів борошна;
– 2 грами солі.
Для тіста:
– 30 грамів пресованих дріжджів;
– 115 мілілітрів молока 3,2%;
– 370 грамів борошна;
– 10 грамів солі;
– 120 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 115 грамів жовтків;
– 140 грамів масла 82%.
Додатково:
– 100 грамів цукатів;
– 200 грамів суміші сухофруктів;
– 1 апельсин.
Приготування:
- Для закваски у воду кімнатної температури додайте дріжджі, сіль і перемішайте вінчиком. Насипте борошно й знову перемішайте. Накрийте тісто харчовою плівкою й залиште у теплому місці на 3 години.
- Промийте сухофрукти гарячою водою. З апельсина натріть цедру, витисніть сік і додайте до сухофруктів. Перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відставте настоюватися на 10 годин.
- Закваску помніть, знову накрийте харчовою плівкою й поставте в холодильник на 10 годин.
- На наступний день дістаньте закваску з холодильника за 2 години до початку замісу тіста.
- Дріжджі для тіста змішайте з холодним молоком і відставте на 5 хвилин. Міксером змішайте борошно, сіль, цукор, ванільний цукор, молоко з дріжджами, холодні жовтки, закваску. Замішуйте на мінімальній швидкості міксера 3 хвилини.
- Додайте закваску і продовжуйте заміс ще 5 хвилин. Збільште швидкість і замішуйте ще 10 хвилин. Потім додайте масло і продовжуйте заміс на мінімальній швидкості, поки тісто не почне відставати від стінок.
- Всипте сухофрукти та замішуйте до однорідності. Готове тісто перекладіть у миску, змащену олією. Накрийте харчовою плівкою і залиште на 3 години у теплому місці.
- Руки змастіть олією, тісто помніть і перекладіть на робочу поверхню. Сформуйте 4 кульки та викладіть їх у формочки діаметром 11 сантиметрів, а заввишки 8,5 сантиметра. Форми накрийте харчовою плівкою і поставте на 2,5 – 3 години.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, поставте панетоне, зменште температуру до 160 градусів і випікайте 35 – 40 хвилин до золотистого кольору.
- Дайте панетоне вистигнути та прикрасьте на свій смак.