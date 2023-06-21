Тепер тільки так і готуємо – рецепт кабачкових рулетиків з начинкою

Щодня ми ставимо собі запитання: "Що приготувати на обід?" Якщо у вас є кілька кабачків – обов'язково приготуйте ці рулети.

Кабачкові рулетики – це не тільки смачний варіант обіду, а й закуска чи перекус. Вони не тільки апетитні, а й соковиті та ситні.

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Подавайте їх як окрему страву, або додатково приготуйте курячий шашлик чи соковиті котлети. Вони ідеально поєднуються як з м'ясом, так і з рибою.

Рецепт кабачкових рулетиків

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 2 кабачки чи цукіні;– 4 яйця;– 4 столові ложки борошна з гіркою;– 1 чайна ложка копченої паприки;– 1 чайна ложка солі.– 200 грамів твердого сиру;– 1 плавлений сирок;– 2 столові ложки сметани;– 1 – 2 зубчики часнику;– кріп;– 2 середні томати.

Приготування:

️Кабачки нарізаємо поздовж, солимо і залишаємо на 10 хвилин.

️Збовтуємо яйця і окремо в мисочці змішуємо борошно з копченою паприкою.

️Кабачки паніруємо в борошні, потім в яйцях і смажимо до золотистості з двох сторін. Смажені кабачки викладаємо на тарілку і вбираємо серветкою зайву олію.

️Для начинки змішуємо натертий сир, натертий сирок, сметану, зелень і часник.

️Охолоджені кабачки змазуємо 1 чайною ложкою сирної начинки, кладемо помідорну дольку і закручуємо.

️Рулетики кладемо на 30 хвилин – 1 годину в холодильник, вони так краще триматимуть форму.

Смачного!

Якщо ви посмажите кабачки на грилі без олії, або запечете в духовці – це буде прекрасний дієтичний варіант таких рулетиків.