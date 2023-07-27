Кабачковий торт, який не зіпсує фігуру

27 липня 2023, 14:31
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Джерело:

Валентина Саєнко

Влітку нам хочеться і смачно їсти і не гладшати. Щоб завжди бути в балансі зі своїм тілом інколи потрібно в чомусь себе обмежувати, або потім "відпрацьовувати" в спортзалі.

Цей торт з кабачка настільки ніжний, збалансований та низькокалорійний, що його можна їсти як ввечері, так і вранці.

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Рекомендації щодо приготування:

  • сковорідка має бути маленького діаметра. Так буде зручніше перегортати млинці;
  • перегортайте за допомогою тарілки, так зручніше;
  • не поспішайте перегортати млинець, він має гарно підсмажитись на середньому вогні, інакше буде рватися;
  • кабачок має бути без зайвої рідини;
  • для начинки можна брати будь-що: томати, смажені гриби, цибуля, лосось. Для крему теж: крем-сир, рікотта, йогурт, майонез.

Рецепт кабачкового торта шарами

  • Час: 2 години
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 кілограм кабачка;
 – 2 курячих яйця;
 – 4 ложки борошна;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 400 грамів крем-сиру;
 – 100 грамів йогурту або вершків; 
 – 2 помідори;
 _ свіжа зелень.

Приготування:

  • Кабачок натираємо на тертку. Частину на дрібній, а іншу – на великій. Солимо і перемішуємо. Залишаємо на 10 хвилин. Всю вологу гарно зціджуємо і вижимаємо.
  • Додаємо яйця, 2 подрібнених зубчики часнику та борошно – перемішуємо. Маса має бути густою, як на оладки.
  • Викладаємо на гарячу сковорідку, розмазуємо по поверхні. Смажимо на середньому вогні з двох сторін до рум'яності. У вас вийде орієнтовно 4 млинці.
  • Крем-сир змішаємо з дрібкою солі, зеленню і вершками (чи йогуртом). Перемащуємо кожен кабачковий млинець і перекладаємо тонко нарізаними томатами.
  • Ховаємо в холодильник на 1 годину.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак