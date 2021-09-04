Рецепт кабачкової ікри запеченої в рукаві: смачно та дієтично

4 вересня 2021 , 17:26
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Джерело:

24 канал

Не знаєте що приготувати з кабачків? Ми підготували для вас рецепт кабачкової ікри, яка повністю приготована в духовці. Смачна дієтична закуска не зашкодить вашій фігурі!

Існує багато рецептів кабачкової ікри, в більшості з них, овочі обсмажуються окрема на сковорідці, далі тушкуються та подрібнюються. Цей процес займає багато часу, а у нас для вас є легший варіант.

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Щоб приготувати кабачкову ікру в рукаві, вам потрібно тільки нарізати овочі, випекти їх в духовці та подрібнити блендером. Швидко, корисно та дієтично!

Рецепт кабачкової ікри в рукаві

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 2 – 3


Дієтична кабачкова ікра / Фото Зелена садиба

Інгредієнти:
 – 4 шт. кабачків;
 – 2 шт. моркви;
 – 2 шт. ріпчастої цибулі;
 – 3 шт. помідорів;
 – сіль на ваш смак;
 – 75 мл олії;
 – 2 шт. солодкого болгарського перцю;
 – часник на ваш смак.

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі овочі, почистіть їх від плодоніжок  та насіння. З помідорів зніміть шкірку.
  1. Наріжте великими шматками всі овочі, часник залишіть цілими зубчиками.


Приготування кабачкової ікри /  Фото Зелена садиба

  1. Посоліть овочі на ваш смак.
  1. Викладіть нарізані овочі у рукав для випікання, полийте олією та відправте його на деко.


Приготування кабачкової ікри / Фото Зелена садиба

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте овочі протягом 25 – 30 хвилин.
  1. Випечені овочі перекладіть у чашу блендера та ретельно подрібніть до консистенції пюре. 


Приготування кабачкової ікри / Фото Зелена садиба

  1. Доведіть ікру до смаку: додайте ще солі, можна поцукрувати, всипати трішки нарізаної зелені.
  1. Перемішайте кабачкову ікру та закрийте в стерилізовані банки або одразу подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак