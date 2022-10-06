Смачнішої ви ще не їли: картопля по-шведськи з соусом голандес
6 жовтня 2022 , 13:09Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Миколи Люлька
Український шеф-кухар поділився з читачами рецептом незвичної, але такої оригінальної картоплі хасельбек, яка точно сподобається кожному.
Картопля хасельбек, або по-шведськи – це страва, яка набула популярності у сорокових роках минулого століття, її вперше приготувати в однойменному ресторані Стокгольма.
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Така страва стане смачним доповненням до улюбленого стейка, або шматка червоної риби. Якщо ви надаєте перевагу овочам – чудово, вона теж відмінно поєднається зі свіжими чи запеченими, або на грилі.
Рецепт картоплі по-шведськи, або хасельбек
- Час: 80 хвилин
- Порції: 4
– 800 грамів картоплі;
– 50 грамів олії;
– 50 грамів соленого арахісу.
Для маринованої цибулі:
– 150 грамів червоної цибулі;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 4 столові ложки оцту;
– 100 грамів окропу.
Для соусу:
– 1 столова ложка білого винного оцту;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 4 сирі яєчні жовтки;
– 250 грамів вершкового масла;
– сік половинки лимона;
– сіль;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю від бруду. Ви можете очистити її від шкірки, або ні (за бажанням). Наріжте її гострим ножем поміж двома однаковими паличками, щоб не прорізати наскрізь. Товщина надрізів 3 – 4 міліметри.
- Відваріть її у злегка підсоленій воді 15 хвилин, далі викладіть на деко вкрите шаром пергаменту та збризніть олією. Запікайте картоплю до готовності в розігрітій до 240 градусів духовці 10 хвилин.
- Наріжте цибулю тонкими кружальцями, замаринуйте у солі, цукру, оцті та окропі. Відставте на 10 хвилин та відіжміть.
- У окремому посуді, на паровій бані, випарте втричі суміш оцту, 4 столові ложки води, солі та чорного перцю. Додайте жовтки та при постійному помішуванні заваріть соус. Тонкою цівкою влийте розтоплене вершкове масло та продовжуйте вимішувати соус.
- Додайте сік лимона, гірчицю та перемішайте.
- На тарілку викладіть мариновану цибулю, поміж нею полийте соусом голандес та поверх картоплю.
Смачного!