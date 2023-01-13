Справжня українська їжа: готуємо картоплю з салом
13 січня 2023, 15:48Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Ну хто ж не любить запечену картоплю, та щей з салом. Смакота, яку навчить нас готувати особливо шеф-кухар Микола Люлько.
Одвічна класика української кухні – це запечена картопля з салом. Шеф-кухар Микола Люлько вирішив додати до страви ще пікантний соус з часнику.
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Картопля з салом підійде як на обід, так і на вечерю. На святковому столі вона стане справжньою королевою, адже вона неймовірно смачна!
Рецепт картоплі з салом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 1 кілограм картоплі;
– сало;
– 2 чайні ложки солі;
– пів чайної ложки чорного перцю;
– 1 чайна ложка меленої копченої паприки;
– 2 чайні ложки меленого коріандру;
– 1 чайна ложка вичавленого часнику;
– 5 столових ложок олії.
Для соусу:
– 100 грамів зеленої цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 200 грамів йогурту;
– пів чайної ложки чорного меленого перцю;
– пів чайної ложки солі;
– цедра або сік лимона.
Приготування:
- Картоплю нарізаємо кружальцями товщиною 1 – 1,5 сантиметра, сало нарізаємо товщиною 3 – 5 міліметрів.
- Змащуємо картоплю у маринаді з часнику, олії, паприки, коріандру, солі та перцю.
- Нанизуємо її на шпажки чергуючи з салом.
- Запікаємо на температурі 200 градусів 30 – 40 хвилин у розігрітій духовці.
- Доки картопля з салом готується, змішуємо інгредієнти для соусу: дрібно нарізаємо зелену цибулю, вичавлюємо часник та перемішуємо зі спеціями та йогуртом.
- Подаємо страву з соусом.
Смачного!