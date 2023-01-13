Справжня українська їжа: готуємо картоплю з салом

13 січня 2023, 15:48
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Джерело:

Микола Люлько

Ну хто ж не любить запечену картоплю, та щей з салом. Смакота, яку навчить нас готувати особливо шеф-кухар Микола Люлько.

Одвічна класика української кухні – це запечена картопля з салом. Шеф-кухар Микола Люлько вирішив додати до страви ще пікантний соус з часнику.

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Картопля з салом підійде як на обід, так і на вечерю. На святковому столі вона стане справжньою королевою, адже вона неймовірно смачна!

Рецепт картоплі з салом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 кілограм картоплі;
 – сало;
 – 2 чайні ложки солі;
 – пів чайної ложки чорного перцю;
 – 1 чайна ложка меленої копченої паприки;
 – 2 чайні ложки меленого коріандру;
 – 1 чайна ложка вичавленого часнику;
 – 5 столових ложок олії.
Для соусу:
 – 100 грамів зеленої цибулі;
 – 2 зубчики часнику;
 – 200 грамів йогурту;
 – пів чайної ложки чорного меленого перцю;
 – пів чайної ложки солі;
 – цедра або сік лимона.

Приготування:

  • Картоплю нарізаємо кружальцями товщиною 1 – 1,5 сантиметра, сало нарізаємо товщиною 3 – 5 міліметрів.
  • Змащуємо картоплю у маринаді з часнику, олії, паприки, коріандру, солі та перцю.
  • Нанизуємо її на шпажки чергуючи з салом.

  • Запікаємо на температурі 200 градусів 30 – 40 хвилин у розігрітій духовці.
  • Доки картопля з салом готується, змішуємо інгредієнти для соусу: дрібно нарізаємо зелену цибулю, вичавлюємо часник та перемішуємо зі спеціями та йогуртом.
  • Подаємо страву з соусом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак