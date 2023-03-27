Що приготувати з вчорашнього пюре – рецепт пирога з грибами

Після недільного обіду часто залишається картопляне пюре, яке вже неохоче їдять діти та дорослі. Не викидати ж його? Чому б не приготувати нову страву, яка точно здивує!

Картопляний пиріг – це проста та бюджетна страва, яку можна приготувати не тільки зі свіжої картоплі, а й з вчорашнього пюре.

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Подавайте цю страву до столу як гарячою, так і охолодженою. Начинку можна змінювати за бажанням, гриби заміняти куркою, чи рибою Буде смачно у будь-якому варіанті.

Рецепт картопляного пирога

Час: 2 години

2 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 600 грамів вчорашнього картопляного пюре;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія.

Для начинки:

– 1 середня ріпчаста цибуля;

– 8 – 10 штук печериць;

– 20 грамів вершкового масла;

– 150 – 200 грамів сиру моцарела;

– сіль.

Приготування:

️Нарізаємо цибулю, кубиками гриби, можна залишити декілька шматочків грибів для прикрашання пирога.

На невеликій кількості олії підсмажуємо цибулю, додаємо гриби, підсолюємо, додаємо масло, тушкуємо разом 5 хвилин. ️Натираємо сир.

️Холодне пюре змішуємо з борошном, сіллю і перцем.

️Форму, діаметром 24 – 26 сантиметри змазуємо олією, олією змащуємо руки і викладаємо картопляне тісто в форму, розподіляємо його рівненько і формуємо бортики. Викладаємо начинку, і зверху присипаємо сиром. Зверху викладаємо відкладені гриби, як декор.

️Випікаємо при 200 градусах 30 хвилин на середньому рівні. Якщо духовка сильно смажить зверху, то печіть на нижньому рівні.

️Дайте пирогу повністю охолонути і тоді викладайте з форми. Якщо будете їсти гарячим – з форми не перекладайте, діставайте прямо з неї.

Смачного!