Капкейки "Червоний оксамит" на День Валентина: рецепт кексів з кремом

Пухкі, ніжні та вишукані капкейки "Червоний оксамит" стануть чудовим подарунком на День Валентина!

День Валентина традиційно святкують закохані пари 14 лютого. Приготуйте для своєї коханої половинки вишукані кекси "Червоний оксамит" з ніжним сирно-масляним кремом – солодкий подарунок приготований власноруч сподобається кожному.

Читайте також Торт Червоний оксамит за рецептом учасника "Мастер Шеф" Антона Квасова

Кекси "Червоний оксамит" легкі у приготуванні та не потребують особливих навичок у кулінарії. А задекорувати капкейки можна посипавши зверху на крем різноманітні посипки та шоколадні дропси.

Смачного та романтичного вам святкування Дня закоханих!

Рецепт кексів "Червоний оксамит"

– 2,5 склянки борошна;– 2 ст. л какао;– 1 ч. л солі;– 1,5 склянки цукру;– 2 яйця;– 60 г вершкового масла;– ½ ч. л червоного гелевого барвника;– 1 ч. л екстракту ванілі;– 1 склянка кефіру;– 1,5 ч. л соди;– 2 ч. л оцту– 225 г вершкового масла;– 340 г вершкового сиру;– 450 г просіяного цукрової пудри;– 3/4 чайні ложки ванільного екстракту.

Червоний оксамит – святкові кекси з кремом

Як приготувати кекси на День Валентина