Капкейки "Червоний оксамит" на День Валентина: рецепт кексів з кремом

10 лютого 2021 , 13:50
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Джерело:

24 канал

Пухкі, ніжні та вишукані капкейки "Червоний оксамит" стануть чудовим подарунком на День Валентина!

День Валентина традиційно святкують закохані пари 14 лютого. Приготуйте для своєї коханої половинки вишукані кекси "Червоний оксамит" з ніжним сирно-масляним кремом – солодкий подарунок приготований власноруч сподобається кожному.

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Кекси "Червоний оксамит" легкі у приготуванні та не потребують особливих навичок у кулінарії. А задекорувати капкейки можна посипавши зверху на крем різноманітні посипки та шоколадні дропси.

Смачного та романтичного вам святкування Дня закоханих!

Рецепт кексів "Червоний оксамит"

Інгредієнти для кексів:
– 2,5 склянки борошна;
– 2 ст. л какао;
– 1 ч. л солі;
– 1,5 склянки цукру;
– 2 яйця;
– 60 г вершкового масла;
– ½ ч. л червоного гелевого барвника;
– 1 ч. л екстракту ванілі;
– 1 склянка кефіру;
– 1,5 ч. л соди;
– 2 ч. л оцту
Для крему:
– 225 г вершкового масла;
– 340 г вершкового сиру;
– 450 г просіяного цукрової пудри;
– 3/4 чайні ложки ванільного екстракту.

Червоний оксамит – святкові кекси з кремом

Як приготувати кекси на День Валентина

  1. Ретельно просійте всі сухі інгредієнти: цукрову пудру, борошно та какао, щоб не було грудочок.
  2. Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть металеві форми для кексів та в кожен отвір вистеліть паперові формочки.
  3. Змішайте борошно, какао та сіль.
  4. У окремій мисці збийте вершкове масло з цукром за допомогою міксера, додайте яйця по одному та продовжуйте збивати. Влийте харчовий барвник та ваніль.
  5. Зменште швидкість міксера, всипте суміш борошна в три етапи чергуючи з додаванням кефіру. Продовжуйте збивати на малих обертах.
  6. У окремій мисці погасіть соду оцтом, додайте суміш до тіста та збивайте міксером на середній швидкості близько 10 секунд.
  7. Заповніть паперові формочки тістом на ¾ та випікайте в духовці близько 20 хвилин. Охолодіть готові кекси на решітці.
  8. Збийте всі інгредієнти для глазурі, відправити в кондитерський мішок і видавити на кекси. Глазур також можна намазати ложкою.
  9. Перед подачею поставте капкейки на 2 години до холодильника. Смачного!