Новорічна класика, що ніколи не застаріє: традиційний рецепт Олів'є

Популярному салату Олів'є виповнилося вже понад 160 років. За цей час він став улюбленою стравою багатьох поколінь українців.

Цей бюджетний та смачний салат вже став класикою новорічного стола. Попри те, що є безліч версій приготування Олів'є, ми пропонуємо зробити традиційний з вареною ковбасою.

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Рецепт класичного Олів'є

Час : 55 хвилин

: 55 хвилин Порцій: 8

– 6 картоплин;– 2 морквини;– 400 грамів вареної ковбаси;– 5 солоних огірків;– 4 яйця;– 1 цибулина;– 300 грамів майонезу;– 400 грамів зеленого горошку;– сіль, перець, зелень до смаку.



Олів'є можна подавати навіть в тарталетках / Фото Depositphotos

Приготування:

Помиті картоплю, моркву та яйця відваріть і охолодіть. Картоплю краще варити заздалегідь, адже так буде легше її нарізати. Почистьте овочі та яйця. Наріжте картоплю, моркву, ковбасу, огірки, яйця й цибулю кубиками. Додайте зелений горошок, злегка посоліть, поперчіть та заправте майонезом. Прикрасьте салат зеленню та подавайте.