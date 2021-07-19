Королівський напій: рецепт улюбленого алкогольного коктейлю Єлизавети ІІ

Подейкують, що 94-річна Єлизавета II полюбляє посмакувати алкогольним коктейлем перед обідом, для підвищення апетиту. А що входить до королівського напою та як його приготувати вдома – розповідаємо у матеріалі.

Ходить багато чуток, що королева Єлизавета II полюбляє смачні коктейлі, хоч люди з її найближчого оточення, включно з шеф-кухарем Дарреном МакГрейді, це заперечують.

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Подейкують, що Єлизавета II може випити до 4 міцних алкогольних коктейлів, а основний інгредієнт у них – джин.



Єлизавета II / Фото Інтерфакс

Згідно з виданням People, перед обідом королева смакує коктейлем з джину та дюбонне – французьке міцне вино. Туди додають ще кілька шматочків лимона та велику кількість льоду.

Оскільки Єлизавета II обожнює джин, Букінгемський палац випустив власний бренд напою, а інгредієнти для нього вирощують у заміському будинку королеви – в Норфолку.

Рецепт коктейлю Єлизавети II

Час: 2 хвилини

2 хвилини Порції: 1



Коктейль / Фото liquor

Помийте лимон під проточною водою. Наріжте його довільними шматочками. У склянці змішайте дюбонне та джин. Додайте до коктейлю лимон та багато льоду. Смачного!

– лимон;– 50 мл джину;– 100 мл дюбонне;– лід на ваш смак.

Приготуйте такий напій вдома та насолоджуйтеся смачним коктейлем по-королівськи!