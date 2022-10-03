Смачний яблучний компот може приготувати навіть новачок у кулінарії. Рекомендуємо скористатися рецептом, який окрім простоти потішить вас значною економією часу.

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Рецепт яблучного компоту

Час: 25 хвилин
Порцій: 4

Напій на зиму / Фото moje gotowanie

Інгредієнти:

  • 1 кілограм яблук;
  • 1,5 літра води;
  • 50 грамів цукру.

Приготування:

  1. Ретельно промийте яблука, видаліть насіння та наріжте шматочками.
  2. Помістіть фрукти в каструлю, залийте водою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
  3. Під час варіння підсолодіть цукром, також можете додати улюблені спеції.
  4. Варіть близько 20 хвилин.
  5. Гарячий яблучний напій розлийте в ошпарені банки, щільно закрутіть і поставте догори дном на кілька годин.

Скільки варити яблучний компот?


В середньому компот готується близько 15 – 20 хвилин. Однак рекомендований час може дещо відрізнятися в залежності від сорту яблук або розміру плити, на якій воно готується.

Тому варто дотримуватися універсального правила – припиняємо процес, коли яблука стануть м’якими. Ви повинні бути обережні, щоб не переварити їх.