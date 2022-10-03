Смачний яблучний компот може приготувати навіть новачок у кулінарії. Рекомендуємо скористатися рецептом, який окрім простоти потішить вас значною економією часу.

Варте уваги Гастровихідні вдома: готуємо швидкі страви з курятини

Рецепт яблучного компоту

Час: 25 хвилин

Порцій: 4

Напій на зиму / Фото moje gotowanie

Інгредієнти:

1 кілограм яблук;

1,5 літра води;

50 грамів цукру.

Приготування:

Ретельно промийте яблука, видаліть насіння та наріжте шматочками. Помістіть фрукти в каструлю, залийте водою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Під час варіння підсолодіть цукром, також можете додати улюблені спеції. Варіть близько 20 хвилин. Гарячий яблучний напій розлийте в ошпарені банки, щільно закрутіть і поставте догори дном на кілька годин.