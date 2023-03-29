Новий дієтичний рецепт злакового печива для легкого перекусу
29 березня 2023, 13:19Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Якщо ви відмовилися від калорійного хліба, але похрумтіти хочеться – цей рецепт злакових коржиків стане вам довподоби.
Злакове печиво, або хлібці – чудовий варіант для швидкого перекусу, або сніданку. Такі домашні вироби не містять яєць. Їх готують на оливковій олії та воді.
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом поживних, дієтичних коржиків, які точно прийдуть до смаку кожному. До слова, їх обожнює його донечка Злата.
Рецепт злакового печива (коржиків)
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8 штук
Приготування:
- Замішуємо всі інгредієнти в однорідну масу. Тісто вийде рідке, але якщо занадто, не бійтесь додати ще борошна.
- Рівномірно розмащуємо тісто на деко, випікаємо на 200 градусів 10 хвилин в духовці.
- Дістаємо та нарізаємо прямокутниками і знову в духовку на 160 градусів 30 хвилин.
Смачного!