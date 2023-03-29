Новий дієтичний рецепт злакового печива для легкого перекусу

Якщо ви відмовилися від калорійного хліба, але похрумтіти хочеться – цей рецепт злакових коржиків стане вам довподоби.

Злакове печиво, або хлібці – чудовий варіант для швидкого перекусу, або сніданку. Такі домашні вироби не містять яєць. Їх готують на оливковій олії та воді.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом поживних, дієтичних коржиків, які точно прийдуть до смаку кожному. До слова, їх обожнює його донечка Злата.

Рецепт злакового печива (коржиків)

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8 штук

Інгредієнти:

– 150 грамів кукурудзяного борошна;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів гарбузового насіння;

– 50 грамів насіння соняшника;

– 50 грамів насіння льону;

– 50 грамів насіння кунжуту;

– 1 чайна ложка солі;

– 50 грамів оливкової олії;

– 300 грамів води.

Приготування:

Замішуємо всі інгредієнти в однорідну масу. Тісто вийде рідке, але якщо занадто, не бійтесь додати ще борошна.

Рівномірно розмащуємо тісто на деко, випікаємо на 200 градусів 10 хвилин в духовці.

Дістаємо та нарізаємо прямокутниками і знову в духовку на 160 градусів 30 хвилин.

Смачного!