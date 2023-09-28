Корисна шаурма з куркою, яка не зашкодить фігурі
28 вересня 2023, 10:50Читать новость на русском
Щоб завжди бути у формі та не комплексувати через фігуру потрібно дотримуватися активного способу життя, правильного харчування та добре спати. Якщо контролювати сон та спорт – ваша відповідальність, то з харчуванням ми вам трішки допоможемо рецептами.
Шаурма – популярна страва вуличної їжі, яка прийшла до нас зі східної кухні. Її готують з курячим чи яловичим м'ясом, у деяких країнах – зі свининою чи бараниною. Також популярні варіації з фалафелем чи просто з овочами.
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24 канал підготував рецепт корисної шаурми на основі соусу з грецького йогурту та часнику, а начинка з авокадо та курки.
Соковита шаурма з курячим філе та авокадо
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 2
– варене філе куряче;
– 2 лаваші;
– 1 авокадо;
– листя салату;
– помідор.
Для заправки:
– 4 столові ложки грецького йогурту;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– кріп;
– сіль.
Приготування:
- Для приготування соусу змішуємо грецький йогурт, гірчицю, дрібно нарізаний кріп та вичавлений часник. Присмачуємо все спеціями: сіллю та чорний мелений перцем. Ретельно перемішуємо та змащуємо лаваші.
- Зверху викладаємо варене куряче філе попередньо нарізане шматочками. Можна ще трішки полити соусом.
- Додаємо нарізані довільними шматочками авокадо та помідори, рвемо листя салату.
- Закручуємо все в рол та загинаємо краї.
- Обсмажуємо курячу шаурму на сухій гарячій сковорідці з обох боків.
- Розрізаємо шаурму навпіл та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати курячі гомілки в листковому тісті за рецептом.