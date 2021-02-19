Як приготувати котлету по-київськи: рецепт від Марко Черветті

Марко Черветті поділився рецептом з шанувальниками та пропонує приготувати котлету по-київськи з ніжним гарніром – картопляним пюре. Запишіть собі рецепт.
Італійський кулінарний експерт Марко Черветті разом з відомим українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженко розповідають як приготувати котлету по-київськи як у найкращих ресторанах.
Читайте також Дієтичні курячі рулети за 10 хвилин: рецепт шеф-кухаря Аліка Мкртчяна
Рецепт котлети по-київськи
Інгредієнти:
– 1 шт. курячого філе (на кістці);
– 30 грамів вершкового масла;
– 15 грамів зеленої цибулі;
– кріп;
– часник;
– сіль;
– перець;
– рослинна олія для фритюру;
– 7 грамів соусу песто (консервований).
Інгредієнти для панірування:
– 100 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 100 грамів панірувальних сухарів.
- Для приготування котлети ретельно помийте м'ясо, відділіть від кістки.
- Кістки відваріть у каструлі з окропом, почистіть від м'яса.
- Почистіть часник, подрібніть ножем.
- Кріп помийте, подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте м'яке вершкове масло з часником, додайте кріп, перемішайте до однорідної консистенції. Загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник. Дістаньте з холодильника, наріжте на шматочки.
- Філе куряче загорніть у плівку, відбийте м'ясо. Далі – розгорніть, додайте сіль, перець, на середину викладіть масло з кропом, викладіть очищені відварені кістки, загорніть, сформуйте котлету.
- У три окремі миски викладіть борошно, сухарі, збийте яйце. Занурте котлету у яйце, борошно, сухарі.
- Занурте у каструлю з розігрітою олією, обсмажте декілька хвилин.
- Розігрійте духовку при температурі 190 градусів, викладіть котлети на деко, відправте запікатись протягом семи хвилин.
Як приготувати гарнір
Інгредієнти для гарніру:
– 500 грамів картоплі;
– 10 грамів оливкової олії;
– 1/2 цедри лимону.
- Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. Відваріть у каструлі з окропом. Блендером подрібніть у пюре.
- Помийте зелену цибулю, подрібніть ножем.
- Лимон помийте, на грубій тертці натріть цедру.
- У пюре додайте перець, оливкову олію, цедру, цибулю, перемішайте.
- Викладіть на тарілку соус песто, картопляне пюре, готову котлету. Смачного!
Рецепт котлети по-київськи від Марко Черветті у відео: