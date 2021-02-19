Як приготувати котлету по-київськи: рецепт від Марко Черветті

19 лютого 2021 , 12:55
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Джерело:

Фейсбук Марко Черветти

Марко Черветті поділився рецептом з шанувальниками та пропонує приготувати котлету по-київськи з ніжним гарніром – картопляним пюре. Запишіть собі рецепт.

Італійський кулінарний експерт Марко Черветті разом з відомим українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженко розповідають як приготувати котлету по-київськи як у найкращих ресторанах.

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Рецепт котлети по-київськи

Інгредієнти:
– 1 шт. курячого філе (на кістці);
– 30 грамів вершкового масла;
– 15 грамів зеленої цибулі;
– кріп;
– часник;
– сіль;
– перець;
– рослинна олія для фритюру;
– 7 грамів соусу песто (консервований). Інгредієнти для панірування:
– 100 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 100 грамів панірувальних сухарів.
  1. Для приготування котлети ретельно помийте м'ясо, відділіть від кістки.
  2. Кістки відваріть у каструлі з окропом, почистіть від м'яса.
  3. Почистіть часник, подрібніть ножем.
  4. Кріп помийте, подрібніть ножем.
  5. У мисці з'єднайте м'яке вершкове масло з часником, додайте кріп, перемішайте до однорідної консистенції. Загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник. Дістаньте з холодильника, наріжте на шматочки.
  6. Філе куряче загорніть у плівку, відбийте м'ясо. Далі – розгорніть, додайте сіль, перець, на середину викладіть масло з кропом, викладіть очищені відварені кістки, загорніть, сформуйте котлету.
  7. У три окремі миски викладіть борошно, сухарі, збийте яйце. Занурте котлету у яйце, борошно, сухарі.
  8. Занурте у каструлю з розігрітою олією, обсмажте декілька хвилин.
  9. Розігрійте духовку при температурі 190 градусів, викладіть котлети на деко, відправте запікатись протягом семи хвилин.

Як приготувати гарнір

Інгредієнти для гарніру:
– 500 грамів картоплі;
– 10 грамів оливкової олії;
– 1/2 цедри лимону.
  1. Помийте, почистіть картоплю, наріжте кубиками. Відваріть у каструлі з окропом. Блендером подрібніть у пюре.
  2. Помийте зелену цибулю, подрібніть ножем.
  3. Лимон помийте, на грубій тертці натріть цедру.
  4. У пюре додайте перець, оливкову олію, цедру, цибулю, перемішайте.
  5. Викладіть на тарілку соус песто, картопляне пюре, готову котлету. Смачного!

Рецепт котлети по-київськи від Марко Черветті у відео: