Навіщо платити більше: рецепт крем-сиру Філадельфія
24 січня 2023, 09:06Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
На ринку є багато аналогів популярному крем-сиру Філадельфія, але навіщо купувати, якщо можна приготувати власноруч.
Крем-сир Філадельфія – один з найпопулярніших сирів, які використовують не тільки у ролах, а й у випічці.
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Він надзвичайно ніжний, однорідний та смачний. Без нього ніколи не вийде той самий чизкейк, рол Філадельфія чи інші улюблені смаколики.
Рецепт крем-сиру Філадельфія
- Час: 24 години
- Порції: 400 – 450 грамів
– 300 – 400 грамів грецького йогурту;
– 350 – 400 грамів жирної сметани;
– половина чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- У мисці змішуємо всі інгредієнти, послідовність не має значення.
- На каструлю, чи миску викладаємо друшляк, на нього марлю або тонкий бавовняний рушник. Виливаємо сметанкову суміш.
- Відправляємо все в холодильник на 8 годин, а краще на цілу ніч.
- Коли стече вся рідина, сироватка, крем-сир готовий.
Смачного!
Його можна використовувати, як і магазинний, у випічці, для кремів чи для японських ролів.