Рецепт культового чизкейка з серіалу "Друзі" від Ектора Хіменеса-Браво

21 жовтня 2021 , 19:46
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Пригадуєте серію з серіалу "Друзі" коли Рейчел та Чендлер їли чизкейк не з тарілки, а з підлоги? Ми підготували для вас рецепт того самого солодкого, що й в серіалі!

Ніжний, вершковий чизкейк на пісочній основі просто тане в роті. Рецептом, до речі, поділився відомий шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво.

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Не гаймо часу, нумо готувати разом!

Рецепт чизкейка з серіалу "Друзі"

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 8


Чизкейк / Скріншот з відео шеф-кухаря

Інгредієнти:
 – 500 г пісочного печива;
 – 166 г вершкового масла;
 – 1 кг вершкового сиру;
 – екстракт ванілі;
 – 200 г цукрової пудри;
 – 5 сирих курячих яєць;
 – 333 мл жирних вершків 30 – 35%.

Приготування:

  1. Подрібніть печиво у блендері в крихту.
  1. Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці та вилийте до крихти. Перемішайте до однорідної маси.


Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Викладіть крихту з печива на деко та трішки притисніть ложкою.
  1. Відправте деко з основою для чизкейка в духовку на 10 – 15 хвилин при температурі 180 градусів.
  1. Збийте вершковий сир з цукровою пудрою, вибийте яйця та влийте тонкою цівкою вершки.
  1. Додайте кілька капель екстракту ванілі та перемішайте масу.
  1. Дістаньте деко з основою з духовки.
  1. Вилийте начинку на пісочний корж та розрівняйте ложкою.


Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. На дно духовки поставте додатковий піддон або деко з водою, що чизкейк не потріскався.
  1. Випікайте чизкейк при 150 градусах 60 хвилин.


Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Коли чизкейк випечеться, не виймайте його з духовки – привідкрийте дверцята та залишіть його охолоджуватися всередині.


Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Коли випічка повністю охолоне, вийміть з духовки та перекладіть на таріль. Наріжте чизкейк порційними шматочками та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак