Рецепт культового чизкейка з серіалу "Друзі" від Ектора Хіменеса-Браво
21 жовтня 2021 , 19:46Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Пригадуєте серію з серіалу "Друзі" коли Рейчел та Чендлер їли чизкейк не з тарілки, а з підлоги? Ми підготували для вас рецепт того самого солодкого, що й в серіалі!
Ніжний, вершковий чизкейк на пісочній основі просто тане в роті. Рецептом, до речі, поділився відомий шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво.
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Не гаймо часу, нумо готувати разом!
Рецепт чизкейка з серіалу "Друзі"
- Час: 90 хвилин
- Порції: 8
Чизкейк / Скріншот з відео шеф-кухаря
– 500 г пісочного печива;
– 166 г вершкового масла;
– 1 кг вершкового сиру;
– екстракт ванілі;
– 200 г цукрової пудри;
– 5 сирих курячих яєць;
– 333 мл жирних вершків 30 – 35%.
Приготування:
- Подрібніть печиво у блендері в крихту.
- Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці та вилийте до крихти. Перемішайте до однорідної маси.
Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря
- Викладіть крихту з печива на деко та трішки притисніть ложкою.
- Відправте деко з основою для чизкейка в духовку на 10 – 15 хвилин при температурі 180 градусів.
- Збийте вершковий сир з цукровою пудрою, вибийте яйця та влийте тонкою цівкою вершки.
- Додайте кілька капель екстракту ванілі та перемішайте масу.
- Дістаньте деко з основою з духовки.
- Вилийте начинку на пісочний корж та розрівняйте ложкою.
Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря
- На дно духовки поставте додатковий піддон або деко з водою, що чизкейк не потріскався.
- Випікайте чизкейк при 150 градусах 60 хвилин.
Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря
- Коли чизкейк випечеться, не виймайте його з духовки – привідкрийте дверцята та залишіть його охолоджуватися всередині.
Приготування чизкейка / Скріншот з відео шеф-кухаря
- Коли випічка повністю охолоне, вийміть з духовки та перекладіть на таріль. Наріжте чизкейк порційними шматочками та подавайте до столу. Смачного!