Рецепт курки в грибному соусі: ідеальний варіант для обіду
25 січня 2023, 16:24Читать новость на русском
Джерело:Єлизавета Глінська
Існує багато рецептів з курки, але не завжди вони домашні та прості. Та це не про цю страву.
Курка в грибному соусі – це не тільки доступна страва, а й надзвичайно смачна. Рецептом страви поділилася українська кулінарка Єлизавета Глінська, аби кожен з вас міг потішити своїх рідних і близьких смачним обідом чи вечерею, без зайвих труднощів.
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До страви Ліза обрала куряче філе, яке нарізала тонкими скибками, але ви можете використовувати також м'ясо стегна чи гомілки. Для поціновувачів індички – обирайте філе.
Рецепт курятини з грибним соусом
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
– 500 г курячого філе;
– 300 грамів грибів;
– 1 велика ріпчаста цибуля;
– 25 грамів пшеничного борошна;
– 400 мілілітрів нежирних коров'ячих вершків 10 – 15%;
– 10 грамів гірчиці;
– 40 мілілітрів соєвого соусу;
– сіль, чорний мелений перець (на смак);
– олія для смаження;
– кріп.
Приготування:
- Нарізаємо курятину скибками, солимо та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією по дві хвилини з кожної сторони.
- Нарізаємо гриби тонкими скибками, а цибулю дрібними кубиками. Обсмажуємо на окремій сковорідці з олією.
- Для заправки змішуємо вершки, борошно, гірчицю та соєвий соус. Змішуємо з грибами та курятиною. Накриваємо все кришкою та тушкуємо 3 – 4 хвилин.
- Додаємо дрібно нарізаний кріп, тушкуємо ще кілька хвилин та подаємо до столу.
- Ідеальним гарніром може бути відварена картопля, гречка чи запечені овочі.
Смачного!