Рецепт курки в грибному соусі: ідеальний варіант для обіду

25 січня 2023, 16:24
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Джерело:

Єлизавета Глінська

Існує багато рецептів з курки, але не завжди вони домашні та прості. Та це не про цю страву.

Курка в грибному соусі – це не тільки доступна страва, а й надзвичайно смачна. Рецептом страви поділилася українська кулінарка Єлизавета Глінська, аби кожен з вас міг потішити своїх рідних і близьких смачним обідом чи вечерею, без зайвих труднощів.

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До страви Ліза обрала куряче філе, яке нарізала тонкими скибками, але ви можете використовувати також м'ясо стегна чи гомілки. Для поціновувачів індички – обирайте філе.

Рецепт курятини з грибним соусом

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 г курячого філе;
 – 300 грамів грибів;
 – 1 велика ріпчаста цибуля;
 – 25 грамів пшеничного борошна;
 – 400 мілілітрів нежирних коров'ячих вершків 10 – 15%;
 – 10 грамів гірчиці;
 – 40 мілілітрів соєвого соусу;
 – сіль, чорний мелений перець (на смак);
 – олія для смаження;
 – кріп.

Приготування:

  • Нарізаємо курятину скибками, солимо та обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією по дві хвилини з кожної сторони.
  • Нарізаємо гриби тонкими скибками, а цибулю дрібними кубиками. Обсмажуємо на окремій сковорідці з олією.
  • Для заправки змішуємо вершки, борошно, гірчицю та соєвий соус. Змішуємо з грибами та курятиною. Накриваємо все кришкою та тушкуємо 3 – 4 хвилин. 
  • Додаємо дрібно нарізаний кріп, тушкуємо ще кілька хвилин та подаємо до столу.
  • Ідеальним гарніром може бути відварена картопля, гречка чи запечені овочі.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак