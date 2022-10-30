Ніжніших ви не куштували: рецепт курячих котлет

30 жовтня 2022 , 12:47
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Що може бути смачнішим за домашні котлети з картоплею чи гречкою? За цим рецептом ваші котлети з курятини будуть найніжнішими, соковитими та ароматними.

Домашні курячі котлети – це справжнє задоволення. Вони пухкі, соковиті, з хрумкою скоринкою. Такі котлети стануть відмінним доповненням до будь-якого гарніру: макаронів, картоплі, гречки чи рису. Також відмінно смакуватиме свіжий овочевий салат чи квашенина.

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Рецепт курячих котлет

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 700 грамів курячого фаршу;
 – 170 грамів жирних вершків;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 1 куряче яйце;
 – 50 грамів панірувальних сухарів;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – улюблені спеції;
 – часник.

Приготування:

  • Курячий фарш змішайте з половиною вершків та яйцем. Цибулю перебиваємо блендером і додаємо до фаршу, потім спеції. Слідом додаємо сухарі і ретельно перемішуємо.
  • Даємо постояти масі 15 хвилин, щоб всі інгредієнти змішалися.


Курячі котлети у вершках / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Котлети викладіть на сковорідку ложкою. Смажу їх до рум'яної скоринки, складаємо у форму для запікання. Додаємо решту вершків, часник, трави.
  • Накриваємо все фольгою і запікаємо приблизно 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак