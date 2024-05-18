Неперевершена вечеря в одній пательні: рецепт курячих стегенець від Джеймі Олівера
18 травня 2024, 15:20Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Смачну вечерю цілком можна приготувати на одній пательні за 40 хвилин. Просто скористайтеся цим рецептом відомого британського кухаря Джеймі Олівера.
Курка буде дуже м'якою та ніжною. Її смак чудово підкреслять фета та апельсинова цедра.
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Курячі стегенця від Джеймі Олівера
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм курячих стегенець;
– 160 грамів томатів чері;
– 2 цибулини;
– 2 апельсини;
– 2 столові ложки меду;
– 20 грамів сушеного орегано;
– 20 грамів фісташок;
– 20 грамів фети;
– 40 мілілітрів винного оцту;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Покладіть курячі стегна у велику пательню, додайте трохи олії та обсмажте на сильному вогні близько 10 хвилин з усіх боків.
- Поки курка готується, почистьте та дрібно наріжте цибулю, а також почистьте апельсин.
- Щойно курка стане золотистою, додайте апельсинову цедру, цибулю, орегано, винний оцет і добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем.
- Готуйте під кришкою до готовності, періодично перевертаючи стегенця.
- На чисту пательню вичавіть апельсиновий сік. Потім розріжте помідори чері навпіл і обсмажте декілька хвилин. Додайте помідори до курки, посипте фісташками та фетою.