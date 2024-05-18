Курка буде дуже м'якою та ніжною. Її смак чудово підкреслять фета та апельсинова цедра.
Варто спробувати В захваті будуть навіть ті, хто не любить рибу: готуємо філе тиляпії у духовці
Курячі стегенця від Джеймі Олівера
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Покладіть курячі стегна у велику пательню, додайте трохи олії та обсмажте на сильному вогні близько 10 хвилин з усіх боків.
- Поки курка готується, почистьте та дрібно наріжте цибулю, а також почистьте апельсин.
- Щойно курка стане золотистою, додайте апельсинову цедру, цибулю, орегано, винний оцет і добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем.
- Готуйте під кришкою до готовності, періодично перевертаючи стегенця.
- На чисту пательню вичавіть апельсиновий сік. Потім розріжте помідори чері навпіл і обсмажте декілька хвилин. Додайте помідори до курки, посипте фісташками та фетою.