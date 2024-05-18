Курка буде дуже м'якою та ніжною. Її смак чудово підкреслять фета та апельсинова цедра.

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Курячі стегенця від Джеймі Олівера

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих стегенець;

– 160 грамів томатів чері;

– 2 цибулини;

– 2 апельсини;

– 2 столові ложки меду;

– 20 грамів сушеного орегано;

– 20 грамів фісташок;

– 20 грамів фети;

– 40 мілілітрів винного оцту;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Покладіть курячі стегна у велику пательню, додайте трохи олії та обсмажте на сильному вогні близько 10 хвилин з усіх боків. Поки курка готується, почистьте та дрібно наріжте цибулю, а також почистьте апельсин. Щойно курка стане золотистою, додайте апельсинову цедру, цибулю, орегано, винний оцет і добре перемішайте. Приправте сіллю та перцем. Готуйте під кришкою до готовності, періодично перевертаючи стегенця. На чисту пательню вичавіть апельсиновий сік. Потім розріжте помідори чері навпіл і обсмажте декілька хвилин. Додайте помідори до курки, посипте фісташками та фетою.

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