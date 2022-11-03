Тане в роті наче масло: рецепт курячого паштету з печінки
3 листопада 2022 , 07:37Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Паштет – завжди чудовий варіант не тільки для швидкого перекусу, а й окраса святкового столу. Але як його приготувати, щоб він не гірчив та був ніжним? Ми дібрали для вас перевірений рецепт, який ви точно захочете зберегти.
Печінковий паштет – рецепт якого повинен бути в скарбничці кожного господині. Ми пропонуємо вам приготувати його з курячої печінки, адже вона неймовірна ніжна на смак та за консистенцією.
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Подавайте його до столу на грінках, брускетах або на звичайному батоні. Якщо прикрасити його мікрозеленню, додати половинку помідора чері – у вас вийде відмінна закуска до столу.
Рецепт печінкового паштету
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
– 500 грамів курячої печінки;
– пів великої ріпчастої цибулини;
– 1 велика морквина;
– жирні коров'ячі вершки;
– масло вершкове;
– сіль.
Приготування:
- Спершу потрібно нарізати цибулю та моркву кубиками та обсмажити на вершковому маслі. Перекладіть їх у миску.
- Печінку ретельно помийте та почистіть. У цій самій сковорідці обсмажуємо курячу печінку. Смажимо теж на вершковому маслі. Готуємо її до тих пір, щоб печінка була повністю всередині просмажена.
- Додаємо овочі та вершки, сіль і все разом тушкуємо кілька хвилин.
- Від кількості води та вершків залежить густота паштету, тому корегуйте собі на ваш смак, а від масла вершкового він застигає.
- Збиваємо все блендером та викладаємо у форму, зверху заливаємо розтопленим вершковим маслом.
- Або викладіть її на плівку і всередину загорніть шматок масла. Загорніть все у формі ковбаски, охолодіть в холодильнику.
Смачного!