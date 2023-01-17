Без рідкого ніяк: легкий суп на курячих гомілках

17 січня 2023, 08:20
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Щоб завжди відчувати себе в тонусі, ситим, але без важкості у шлунку – обов'язково вживайте рідкі страви на обід хоча б кілька разів на тиждень.

Легкий супчик на гомілках – відмінне рішення для обіду, або вечері. Ніжна перша страва з овочами та макаронами стане улюбленою у всієї родини.

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Якщо ви рідко варите супи, або вважаєте, що вони у вас не такі смачні, як в інших – забудьте за попередні невдачі. За цим рецептом перша страва вийде космічною.

Рецепт курячого супу

  • Час: 2 години
  • Порції: 2 літри
Інгредієнти:
 – 1,5 літра води;
– 2 курячі гомілки;
– 2 лаврових листочки;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 – 4 невеликої картоплі;
– 1 довга морква;
– 2 столові ложки макаронів павутинка;
– перець чорний горошок і духмяний;
– зелень;
– дрібка куркуми.

Приготування:

  • Курячі гомілки, часник, лаврові листочки і перець відварюємо від закипання 20 – 30 хвилин, щоб бульйон був насиченіший.
  • Далі все виймаємо з бульйону та додаємо очищену і нарізану картоплю, моркву і варимо 10 хвилин.
  • Додаємо сіль, зелень, макарони, подрібнене м'ясо з гомілок, дрібку куркуми і варимо ще 1 – 2 хвилини.
  • Готовому супу даємо постояти перед вживанням 30 – 60 хвилин.

Смачного!

Поради щодо приготування супу

  • Щоб не виловлювати перець з супу, перекладіть його в чайник пакетик.
  • Щоб суп був прозорий знімайте шуму під час варіння м'яса.
  • Готується суп без засмажки, тому щоб колір був яскравіший додаємо в кінці дрібку куркуми. Зелень обов'язкова, так суп буде з насиченішим смаком.
Автор: Богданна Рибак