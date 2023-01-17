Без рідкого ніяк: легкий суп на курячих гомілках
17 січня 2023, 08:20Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Щоб завжди відчувати себе в тонусі, ситим, але без важкості у шлунку – обов'язково вживайте рідкі страви на обід хоча б кілька разів на тиждень.
Легкий супчик на гомілках – відмінне рішення для обіду, або вечері. Ніжна перша страва з овочами та макаронами стане улюбленою у всієї родини.
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Якщо ви рідко варите супи, або вважаєте, що вони у вас не такі смачні, як в інших – забудьте за попередні невдачі. За цим рецептом перша страва вийде космічною.
Рецепт курячого супу
- Час: 2 години
- Порції: 2 літри
– 1,5 літра води;
– 2 курячі гомілки;
– 2 лаврових листочки;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 3 – 4 невеликої картоплі;
– 1 довга морква;
– 2 столові ложки макаронів павутинка;
– перець чорний горошок і духмяний;
– зелень;
– дрібка куркуми.
Приготування:
- Курячі гомілки, часник, лаврові листочки і перець відварюємо від закипання 20 – 30 хвилин, щоб бульйон був насиченіший.
- Далі все виймаємо з бульйону та додаємо очищену і нарізану картоплю, моркву і варимо 10 хвилин.
- Додаємо сіль, зелень, макарони, подрібнене м'ясо з гомілок, дрібку куркуми і варимо ще 1 – 2 хвилини.
- Готовому супу даємо постояти перед вживанням 30 – 60 хвилин.
Смачного!
Поради щодо приготування супу
- Щоб не виловлювати перець з супу, перекладіть його в чайник пакетик.
- Щоб суп був прозорий знімайте шуму під час варіння м'яса.
- Готується суп без засмажки, тому щоб колір був яскравіший додаємо в кінці дрібку куркуми. Зелень обов'язкова, так суп буде з насиченішим смаком.