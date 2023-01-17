Без рідкого ніяк: легкий суп на курячих гомілках

Щоб завжди відчувати себе в тонусі, ситим, але без важкості у шлунку – обов'язково вживайте рідкі страви на обід хоча б кілька разів на тиждень.

Легкий супчик на гомілках – відмінне рішення для обіду, або вечері. Ніжна перша страва з овочами та макаронами стане улюбленою у всієї родини.

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Якщо ви рідко варите супи, або вважаєте, що вони у вас не такі смачні, як в інших – забудьте за попередні невдачі. За цим рецептом перша страва вийде космічною.

Рецепт курячого супу

Час: 2 години

2 години Порції: 2 літри

– 1,5 літра води;– 2 курячі гомілки;– 2 лаврових листочки;– 2 – 3 зубчики часнику;– 3 – 4 невеликої картоплі;– 1 довга морква;– 2 столові ложки макаронів павутинка;– перець чорний горошок і духмяний;– зелень;– дрібка куркуми.

Приготування:

Курячі гомілки, часник, лаврові листочки і перець відварюємо від закипання 20 – 30 хвилин, щоб бульйон був насиченіший.

Далі все виймаємо з бульйону та додаємо очищену і нарізану картоплю, моркву і варимо 10 хвилин.

Додаємо сіль, зелень, макарони, подрібнене м'ясо з гомілок, дрібку куркуми і варимо ще 1 – 2 хвилини.

Готовому супу даємо постояти перед вживанням 30 – 60 хвилин.

Смачного!

Поради щодо приготування супу