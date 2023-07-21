Забудете про чебуреки: рецепт азербайджанських кутабів з м'ясом чи з сиром
21 липня 2023, 14:37Читать новость на русском
Джерело:Анастасія
Існує багато видів смажених закусок, які ззовні схожі на чебуреки, але процес приготування їхній значно відрізняється. У нас є рецепт кутабів, які смажать на сковорідці, але без великої кількості олії.
Кутаби – традиційна страва азербайджанської кухні. Їх готують з різними начинками: від сиру до м'яса чи грибів.
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Вони дуже схожу на відомі нам чебуреки чи янтики, але смажать їх у невеликій кількості олії, або й взагалі на сухій сковорідці.
Кутаби з сиром та зеленню
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
– 380 грамів борошна;
– 220 грамів окропу;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки олії;
– 30 грамів вершкового масла.
Для начинки:
– 100 грамів міксу свіжої зелені;
– 250 грамів сиру на вибір (моцарела, бринза, кисломолочний).
Приготування:
- Просіюємо борошно, аби позбутися грудочок. У борошно додаємо сіль, олію та окріп.
- Вимішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками близько 10 хвилин.
- Загортаємо тісто у харчову плівку, або пакет на 30 хвилин.
- Для сирної начинки дрібно нарізаємо зелень, сир натираємо на тертці. Все перемішуємо.
- Тісто розділяємо на 8 – 10 рівних шматочків.
- З кожного шматочка формуємо у кульку та накриваємо харчовою плівкою, щоб не звітрився.
- Кульку дуже тоненько розкатуємо у формі кола, та на одну половину викладаємо начинку не доходячи до країв.
- Накриваємо іншою половиною тіста, та защипуємо краї.
- Сковорідку ставимо на середній вогонь, розігріваємо та кладемо кутаб по кілька хвилин з обох сторін. Якщо залишилися шматочки непропеченого тіста, то просмажуємо ще по кілька хвилин з обох боків.
- Перекладаємо кутаби на тарілку, змащуємо вершковим маслом, поки теплі та подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати грузинський чкмерулі з часником за нашим рецептом.