Забудете про чебуреки: рецепт азербайджанських кутабів з м'ясом чи з сиром

21 липня 2023, 14:37
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Джерело:

Анастасія

Існує багато видів смажених закусок, які ззовні схожі на чебуреки, але процес приготування їхній значно відрізняється. У нас є рецепт кутабів, які смажать на сковорідці, але без великої кількості олії.

Кутаби – традиційна страва азербайджанської кухні. Їх готують з різними начинками: від сиру до м'яса чи грибів.

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Вони дуже схожу на відомі нам чебуреки чи янтики, але смажать їх у невеликій кількості олії, або й взагалі на сухій сковорідці.

Кутаби з сиром та зеленню

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порції: 8 – 10 штук
Інгредієнти:
 – 380 грамів борошна;
 – 220 грамів окропу;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 2 столові ложки олії;
 – 30 грамів вершкового масла.
Для начинки:
 – 100 грамів міксу свіжої зелені;
 – 250 грамів сиру на вибір (моцарела, бринза, кисломолочний).

Приготування:

  • Просіюємо борошно, аби позбутися грудочок. У борошно додаємо сіль, олію та окріп.
  • Вимішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками близько 10 хвилин.
  • Загортаємо тісто у харчову плівку, або пакет на 30 хвилин.
  • Для сирної начинки дрібно нарізаємо зелень, сир натираємо на тертці. Все перемішуємо.
  • Тісто розділяємо на 8 – 10 рівних шматочків.
  • З кожного шматочка формуємо у кульку та накриваємо харчовою плівкою, щоб не звітрився.
  • Кульку дуже тоненько розкатуємо у формі кола, та на одну половину викладаємо начинку не доходячи до країв. 
  • Накриваємо іншою половиною тіста, та защипуємо краї.
  • Сковорідку ставимо на середній вогонь, розігріваємо та кладемо кутаб по кілька хвилин з обох сторін. Якщо залишилися шматочки непропеченого тіста, то просмажуємо ще по кілька хвилин з обох боків.
  • Перекладаємо кутаби на тарілку, змащуємо вершковим маслом, поки теплі та подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак