Пропонуємо вам прості рецепти, як легко та швидко приготувати різдвяну кутю на Святвечір у мультиварці. З пшениці, перловки чи рису – обирайте рецепт до смаку.

Кутя – головна ритуальна страва, яку згадують ще в літописі "Повість временних літ" (XII ст.). Причому її інгредієнти мають особливе значення. Наприклад, зерно є символом воскресіння, мед – здоров'я і благополуччя, мак – достатку в родині, розповідає SmachnoNews.

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Кутю готують лише в особливих випадках: На перший (перед Різдвом) і третій (перед Водохрещем) Святвечори подають голодну кутю, а напередодні Старого Нового року – багату (її можна зварити з молоком і вершковим маслом).

Зазвичай кутю варять на плиті або в печі, але її можна приготувати й в мультиварці. Пропонуємо вам три рецепти – з пшеницею, перловкою, рисом.

Рецепт куті в мультиварці з пшениці

Кутя в мультиварці з пшениці

Інгредієнти:

– 1 ст. пшениці;

– 4 ст. води;

– 1 ч. л цукру;

– 1/4 ч. л солі;

– мак, мед, горіхи, родзинки, курага (на ваш смак).

Промийте пшеницю, залийте водою, а найкраще – попередньо залиште на ніч. Перекладіть крупу в чашу мультиварки, додайте сіль, цукор, залийте водою. Закрийте кришку, оберіть режим "Рис" або "Крупа". Також підійде режим "Тушкування". Готуйте протягом 2-2,5 годин до готовності. Якщо потрібно, то надлишки води можна злити. Мак залийте окропом приблизно на пів години. Потім воду слід злити й ретельно розтерти його з цукром. З цією метою можна скористатися блендером або ступкою з товкачиком.

Додати у зварену пшеницю підготовлений мак, добре все перемішати. Закрити кришку мультиварки й залишити на режимі "Підігрів" на 10 хвилин.

При подачі за бажанням можна додати мед, рубані горіхи, курагу, родзинки або інші сухофрукти.

Рецепт куті в мультиварці з перловки

Кутя в мультиварці з перлової каші

Інгредієнти:

– 1 ст. перловки;

– 2 ст. води;

– 2 ст. л меду;

– 1 пакетик маку (приблизно 30-50 г);

– 2 ст. л цукру;

– 50 г сушеної журавлини;

– 0,5 ст. родзинок;

– горіхів (кеш'ю, волоські, кедрові, мигдаль).

Перлову крупу замочіть на пару годин у холодній воді, добре промийте. У чашу мультиварки викладіть зерно, залийте холодною водою. Оберіть режим "Молочна каша". Після закінчення приготування вода випарується повністю, тому промивати перловку під водою не потрібно. Залийте кондитерський мак, родзинки та журавлину окропом. Додайте в гарячу перловку мед, перемішайте. З маку злийте воду, додайте цукор і добре перетріть в блендері (раніше макове молочко розтирали вручну в спеціальній ступці, яка називалася макітра). У кутю із зерен перловки додайте розтертий мак і родзинки, ретельно перемішайте. Горіхи подрібніть ножем. Найкраще посипати ними кутю безпосередньо перед подачею, щоб вони не відсиріли.

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Рецепт куті в мультиварці з рису

Кутя в мультиварці з рису

Інгредієнти:

– 1 ст. л рису;

– 2,5 ст. л води;

– 0,5 ч. л солі;

– 3 ст. л родзинок;

– 2 ст. л маку;

– 1,5 ст. л цукру;

– 1 ч. л ванільного цукру.

Рис декілька разів промийте під водою, викладіть у чашу мультиварки, додайте сіль, воду, готуйте рис в режимі "Каша" протягом 20 хвилин. Ізюм ретельно промийте, викладіть у глибоку тарілку, залийте гарячою водою, залиште на декілька хвилин, воду злийте. Окремо залийте окропом мак в глибокому посуді, накрийте кришкою, залиште на 10 хвилин. Злийте воду, додайте в мак цукор ванільний і звичайний, подрібніть в блендері. У готовий рис додайте цукрову макову суміш і родзинки, добре перемішайте. Готуйте у режимі "Підігрів" протягом 15 хвилин. Перед подачею кутю за бажанням можна полити ложечкою меду або посипати подрібненими горіхами.

Що ще додати в кутю на Святвечір?

Традиційно кутю їдять, заливаючи домашнім узваром. Також можна залити її просто солодкою водою або маковим молочком.

Ще можна додати: горіхи, мед, карамель, халву, шоколад, цукати, мармелад, родзинки, журавлину та інші сухофрукти. Готуйте різноманітно та експериментуйте!