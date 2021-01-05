Кутя в мультиварці: як швидко і смачно приготувати головну страву Святвечора – покрокові рецепти
Пропонуємо вам прості рецепти, як легко та швидко приготувати різдвяну кутю на Святвечір у мультиварці. З пшениці, перловки чи рису – обирайте рецепт до смаку.
Кутя – головна ритуальна страва, яку згадують ще в літописі "Повість временних літ" (XII ст.). Причому її інгредієнти мають особливе значення. Наприклад, зерно є символом воскресіння, мед – здоров'я і благополуччя, мак – достатку в родині, розповідає SmachnoNews.
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Кутю готують лише в особливих випадках: На перший (перед Різдвом) і третій (перед Водохрещем) Святвечори подають голодну кутю, а напередодні Старого Нового року – багату (її можна зварити з молоком і вершковим маслом).
Зазвичай кутю варять на плиті або в печі, але її можна приготувати й в мультиварці. Пропонуємо вам три рецепти – з пшеницею, перловкою, рисом.
Рецепт куті в мультиварці з пшениці
Кутя в мультиварці з пшениці
- Промийте пшеницю, залийте водою, а найкраще – попередньо залиште на ніч.
- Перекладіть крупу в чашу мультиварки, додайте сіль, цукор, залийте водою. Закрийте кришку, оберіть режим "Рис" або "Крупа". Також підійде режим "Тушкування". Готуйте протягом 2-2,5 годин до готовності. Якщо потрібно, то надлишки води можна злити.
- Мак залийте окропом приблизно на пів години. Потім воду слід злити й ретельно розтерти його з цукром. З цією метою можна скористатися блендером або ступкою з товкачиком.
Додати у зварену пшеницю підготовлений мак, добре все перемішати. Закрити кришку мультиварки й залишити на режимі "Підігрів" на 10 хвилин.
При подачі за бажанням можна додати мед, рубані горіхи, курагу, родзинки або інші сухофрукти.
Рецепт куті в мультиварці з перловки
Кутя в мультиварці з перлової каші
- Перлову крупу замочіть на пару годин у холодній воді, добре промийте.
- У чашу мультиварки викладіть зерно, залийте холодною водою. Оберіть режим "Молочна каша". Після закінчення приготування вода випарується повністю, тому промивати перловку під водою не потрібно.
- Залийте кондитерський мак, родзинки та журавлину окропом. Додайте в гарячу перловку мед, перемішайте. З маку злийте воду, додайте цукор і добре перетріть в блендері (раніше макове молочко розтирали вручну в спеціальній ступці, яка називалася макітра). У кутю із зерен перловки додайте розтертий мак і родзинки, ретельно перемішайте.
- Горіхи подрібніть ножем. Найкраще посипати ними кутю безпосередньо перед подачею, щоб вони не відсиріли.
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Рецепт куті в мультиварці з рису
Кутя в мультиварці з рису
- Рис декілька разів промийте під водою, викладіть у чашу мультиварки, додайте сіль, воду, готуйте рис в режимі "Каша" протягом 20 хвилин.
- Ізюм ретельно промийте, викладіть у глибоку тарілку, залийте гарячою водою, залиште на декілька хвилин, воду злийте. Окремо залийте окропом мак в глибокому посуді, накрийте кришкою, залиште на 10 хвилин. Злийте воду, додайте в мак цукор ванільний і звичайний, подрібніть в блендері.
- У готовий рис додайте цукрову макову суміш і родзинки, добре перемішайте. Готуйте у режимі "Підігрів" протягом 15 хвилин. Перед подачею кутю за бажанням можна полити ложечкою меду або посипати подрібненими горіхами.
Що ще додати в кутю на Святвечір?
Традиційно кутю їдять, заливаючи домашнім узваром. Також можна залити її просто солодкою водою або маковим молочком.
Ще можна додати: горіхи, мед, карамель, халву, шоколад, цукати, мармелад, родзинки, журавлину та інші сухофрукти. Готуйте різноманітно та експериментуйте!
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