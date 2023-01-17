Готуємо з Ектором: рецепт лазаньї з грибами та індичкою

17 січня 2023, 10:40
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Щоб ситно і смачно поїсти, обов'язково спробуйте лазанью. Але не класичну (болоньєзе), а з грибами та індичкою.

Всі пам’ятають улюблену їжу кота Гарфілда з однойменного мультфільму? Так, це лазанья! Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачної та ситної лазаньї з грибами та індичкою.

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А щоб тісто не припікалось та не прилипало до форми шеф-кухар розповів кілька лайфхаків, які допоможуть під час приготування страви.

Рецепт лазаньї з грибами та індичкою

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти для грибів:
 – 1 кілограм грибів (глив та печериць);
 – зубчик часнику;
 – кілька гілочок чебрецю;
 – сіль.
Для фаршу:
 – 500 грамів фаршу з індички;
 – чорний мелений перець;
– кілька гілочок чебрецю;
– сіль.
Для соусу:
 – 30 грамів вершкового соусу;
 – 60 грамів борошна
 – 200 мілілітрів молока.
Додатково:
 – листи для лазаньї;
 – 100 грамів сиру гауда або моцарели.

Приготування:

  • Нарізаємо гриби дрібними кубиками та обсмажуємо на олії до готовності. Додаємо вичавлений зубчик часнику, спеції.
  • У окремій сковорідці обсмажуємо індичий фарш зі спеціями до готовності.

  • У каструлі розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно та швидко перемішуємо. Вливаємо тепле молоко та заварюємо однорідний соус Бешамель. Присмачуємо його спеціями. За бажанням можна додати мускатний горіх.
  • Заздалегідь відварюємо готові листи для лазаньї в киплячій підсоленій воді.
  • Викладаємо їх у жаротривку форму вкриту пергаментом, або змащену вершковим маслом, шарами чергуючи їх: листи лазаньї, грибна начинка, м'ясна начинка, соус Бешамель.
  • Останній шар змащуємо тільки соусом та посипаємо натертим сиром.
  • Запікаємо лазанью в духовці при 180 градусах 30 – 45 хвилин.

Смачного!

Порада від Ектора Хіменеса-Браво

  • Щоб полегшити роботу, використовуйте як магазинне, так і власноруч замішане тісто. Щоб процес приготування був ще швидшим, придбайте готові листи для лазаньї.
Автор: Богданна Рибак