Так курячі гомілки ви ще не готували: лолі-попси від яких не встоять діти
27 вересня 2023, 12:55Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Ми бачили різні варіації американських лолі-попсів, але ці вражають не тільки смаком, а й формою. Хрумке тісто, соковита начинка та оригінальна подача страви на кісточці.
Гарні, вишукані та смачні лолі-попси з курячих гомілок в плетенці з тіста стануть справжнім відкриттям. Їх доволі легко готувати, а діти будуть просто шаленіти від таких наїдків.
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Радимо використовувати для страви саме курячі гомілки, адже їхнє м'ясо соковите, ніжне та ідеально підходить для лолі-попсів.
Таку закуску можна подавати не тільки до святкового столу, а й до буденного. Обов'язково вмокайте їх у соус та насолоджуйтеся відмінним смаком.
Рецепт лолі-попсів з курячими гомілками в тісті
- Час: 45 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
– 1 кілограм курячих гомілок;
– паприка, ворчестер або соєвий соус, сіль, мускатний горіх;
– 50 грамів вина;
– 200 грамів моркви;
– 200 грамів цибулі;
– 3 зубчики часнику;
– 200 грамів зеленого горошку;
– 200 грамів томатів пелаті;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія.
Для тіста:
– 250 грамів борошна;
– 25 грамів цукру;
– 150 грамів масла вершкового 82%;
– 60 – 75 грамів води;
– дрібка солі;
– яйце на помазку.
Приготування:
- Для приготування тіста у борошно додаємо сіль, порізане кубиками дуже холодне масло і рубимо все ножем, поки масло не розійдеться у маленькі грудочки, або можна це зробити у тістомісі.
- Вливаємо крижану воду, замішуємо тісто і відправляємо у холодильник на декілька годин. Також можна використати вже готове тісто з магазину, аби зекономити час.
- Для м'ясної начинки курячі гомілки змащуємо спеціями та сіллю, трішки маринуємо і смажимо на сковорідці.
- Коли зʼявляється скоринка, додаємо вино, накриваємо пергаментом і кришкою. Тушкуємо на повільному вогні півтори години аж до м'якості. А потім охолоджуємо.
- Нарізані кубиком овочі обсмажуємо на сковорідці в такому порядку: морква, потім цибуля, часник та томати, а останнім додаю бульйон, що утворився від курячих гомілок.
- Тушкуємо і в кінці додаємо зелений горошок, сіль та спеції.
- Додаємо трішки крохмалю або борошна, щоб загустіло.
- М'ясо з охолоджених гомілок додаємо до овочевого соусу, а кісточку гомілки залишаємо і обрізаємо суглоб.
- У тісто викладаємо курятину та у вигляді кошика все загортаємо. Кісточку додаємо у самому кінці.
- Зверху тісто змащуємо яйцем і випікаємо все у духовці 15 – 17 хвилин при температурі 200 градусів до рум'яності.
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