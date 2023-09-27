Так курячі гомілки ви ще не готували: лолі-попси від яких не встоять діти

Ми бачили різні варіації американських лолі-попсів, але ці вражають не тільки смаком, а й формою. Хрумке тісто, соковита начинка та оригінальна подача страви на кісточці.

Гарні, вишукані та смачні лолі-попси з курячих гомілок в плетенці з тіста стануть справжнім відкриттям. Їх доволі легко готувати, а діти будуть просто шаленіти від таких наїдків.

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Радимо використовувати для страви саме курячі гомілки, адже їхнє м'ясо соковите, ніжне та ідеально підходить для лолі-попсів.

Таку закуску можна подавати не тільки до святкового столу, а й до буденного. Обов'язково вмокайте їх у соус та насолоджуйтеся відмінним смаком.

Рецепт лолі-попсів з курячими гомілками в тісті

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8 – 10 штук

– 1 кілограм курячих гомілок;– паприка, ворчестер або соєвий соус, сіль, мускатний горіх;– 50 грамів вина;– 200 грамів моркви;– 200 грамів цибулі;– 3 зубчики часнику;– 200 грамів зеленого горошку;– 200 грамів томатів пелаті;– сіль;– чорний мелений перець;– олія.– 250 грамів борошна;– 25 грамів цукру;– 150 грамів масла вершкового 82%;– 60 – 75 грамів води;– дрібка солі;– яйце на помазку.

Приготування:

Для приготування тіста у борошно додаємо сіль, порізане кубиками дуже холодне масло і рубимо все ножем, поки масло не розійдеться у маленькі грудочки, або можна це зробити у тістомісі.

Вливаємо крижану воду, замішуємо тісто і відправляємо у холодильник на декілька годин. Також можна використати вже готове тісто з магазину, аби зекономити час.

Для м'ясної начинки курячі гомілки змащуємо спеціями та сіллю, трішки маринуємо і смажимо на сковорідці.

Коли зʼявляється скоринка, додаємо вино, накриваємо пергаментом і кришкою. Тушкуємо на повільному вогні півтори години аж до м'якості. А потім охолоджуємо.

Нарізані кубиком овочі обсмажуємо на сковорідці в такому порядку: морква, потім цибуля, часник та томати, а останнім додаю бульйон, що утворився від курячих гомілок.

Тушкуємо і в кінці додаємо зелений горошок, сіль та спеції.

Додаємо трішки крохмалю або борошна, щоб загустіло.

М'ясо з охолоджених гомілок додаємо до овочевого соусу, а кісточку гомілки залишаємо і обрізаємо суглоб.

У тісто викладаємо курятину та у вигляді кошика все загортаємо. Кісточку додаємо у самому кінці.

Зверху тісто змащуємо яйцем і випікаємо все у духовці 15 – 17 хвилин при температурі 200 градусів до рум'яності.

Смачного!

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