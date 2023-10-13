Мафіни з яблуками та штройзелем – простий рецепт кексів наче з кав'ярні

13 жовтня 2023, 16:56
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Джерело:

Єлизавета Глінська

Мафіни – популярні кекси у невеликих паперових формах, які може приготувати навіть дитина. Навіть з такого простого десерту можна створити справжній витвір кулінарного мистецтва: потрібно тільки додати штройзель.

Мафіни з яблуками та крихтою – надзвичайно смачний та простий варіант домашньої випічки, який ви з легкістю можете приготувати навіть з дітьми. Результат вас приємно здивує, а малечу буде у захваті.

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Замість яблук можна додати родзинки, або дрібно нарізані шматочки персиків чи груш.

Мафіни з яблуками та штройзелем

  • Час: 1 година
  • Порції: 14 штук
Інгредієнти для мафінів:
 – 150 грамів яєць;
 – 70 грамів білого цукру;
 – 70 грамів тростинного цукру;
 – 130 грамів соняшникової олії;
 – 170 грамів білого йогурту або кефіру;
 – 300 грамів борошна;
 – 8 грамів розпушувача для тіста;
 – дрібка солі;
 – ванільний цукор;
 – мелена кориця (за бажанням).
Для штройзеля:
 – 50 грамів борошна;
 – 50 грамів тростинного цукру;
 – 35 грамів вершкового масла.

Приготування:

  • Для штройзеля змішуємо борошно з цукром, додаємо кубики вершкового масла та розтираємо його кінчиками пальців, щоб утворилась крихта.
  • Ставимо її в морозильну камеру на 10 – 15 хвилин.
  • Для приготування тіста змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукор білий та тростинний, розпушувач, сіль, ванільний цукор та корицю.
  • Змішуємо всі вологі інгредієнти: яйця, рослинну олію та білий йогурт. Ретельно перемішуємо.
  • Додаємо до сухих інгредієнтів та знову перемішуємо.
  • Додаємо кубики яблук та перемішуємо.
  • Беремо паперові формочки діаметром 6,5 сантиметрів, висотою 4 сантиметри та заповнюємо тістом на 2/3, тому що воно добре підіймається.
  • Зверху присипаємо замороженою крихтою.
  • Відправляємо випікатися мафіни в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
  • Дістаємо яблучні мафіни, даємо їм охолонути.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак