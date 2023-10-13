Мафіни з яблуками та штройзелем – простий рецепт кексів наче з кав'ярні
13 жовтня 2023, 16:56Читать новость на русском
Джерело:Єлизавета Глінська
Мафіни – популярні кекси у невеликих паперових формах, які може приготувати навіть дитина. Навіть з такого простого десерту можна створити справжній витвір кулінарного мистецтва: потрібно тільки додати штройзель.
Мафіни з яблуками та крихтою – надзвичайно смачний та простий варіант домашньої випічки, який ви з легкістю можете приготувати навіть з дітьми. Результат вас приємно здивує, а малечу буде у захваті.
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Замість яблук можна додати родзинки, або дрібно нарізані шматочки персиків чи груш.
Мафіни з яблуками та штройзелем
- Час: 1 година
- Порції: 14 штук
– 150 грамів яєць;
– 70 грамів білого цукру;
– 70 грамів тростинного цукру;
– 130 грамів соняшникової олії;
– 170 грамів білого йогурту або кефіру;
– 300 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача для тіста;
– дрібка солі;
– ванільний цукор;
– мелена кориця (за бажанням).
Для штройзеля:
– 50 грамів борошна;
– 50 грамів тростинного цукру;
– 35 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Для штройзеля змішуємо борошно з цукром, додаємо кубики вершкового масла та розтираємо його кінчиками пальців, щоб утворилась крихта.
- Ставимо її в морозильну камеру на 10 – 15 хвилин.
- Для приготування тіста змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукор білий та тростинний, розпушувач, сіль, ванільний цукор та корицю.
- Змішуємо всі вологі інгредієнти: яйця, рослинну олію та білий йогурт. Ретельно перемішуємо.
- Додаємо до сухих інгредієнтів та знову перемішуємо.
- Додаємо кубики яблук та перемішуємо.
- Беремо паперові формочки діаметром 6,5 сантиметрів, висотою 4 сантиметри та заповнюємо тістом на 2/3, тому що воно добре підіймається.
- Зверху присипаємо замороженою крихтою.
- Відправляємо випікатися мафіни в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
- Дістаємо яблучні мафіни, даємо їм охолонути.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати корисні цукерки з фініків.