Макарони, які не нашкодять фігурі: простий рецепт з буряком
29 травня 2023, 11:59Читать новость на русском
Джерело:Таті Чуднова
Намагаєтеся харчуватися правильно, з користю для організму, але не завжди вдається готувати через брак часу? У нас є рецепт ситної другої страви, яка буде на столі за лічені хвилини.
Літня бурякова паста, яка не нашкодить фігурі – відмінний варіант не тільки для сімейного обіду, але й для вечері. Звісно, щоб страва була корисною для організму обирайте макаронні вироби з твердих сортів пшениці та не відварюйте їх до повної готовності.
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В Італії макарони готують до стану аль-денте – вони готові, але трішечки тверді. Така консистенція інгредієнта не тільки смакує краще за переварені макарони, а й не зашкодить фігурі.
Рецепт макаронів з буряком
- Час: 30 хвилин
- Порції: 3
Приготування:
- Відварюємо макарони на 1 хвилину менше ніж вказано на упаковці.
- Відварюємо буряк. Натираємо огірок, віджимаємо зайву воду. Натираємо буряк, вичавлюємо часник, додаємо грецький йогурт, солимо, перчимо та перемішуємо.
- Додаємо до соусу відварені макарони, перемішуємо. Подаємо до столу гарячими зі свіжим салатом або нарізаними овочами.
Смачного!