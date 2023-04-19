Улюблена страва дітей – готуємо макарони з особливим соусом

19 квітня 2023, 16:03
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Джерело:

Микола Люлько

Мами знають, як важко змусити найменших скуштувати приготовані страви, особливо з макаронів чи гречки. Ми дібрали один рецепт, який точно стане улюбленим у дітей.

Рецептом макаронів в соусі песто поділився український шеф-кухар та тато чарівної донечки Злати, Микола Люлько. Кулінар випробував рецепт страви на доньці, тому з впевненістю може казати, що ці макарони діти їстимуть залюбки.

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Рецепт макаронів з соусом песто

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Відварюємо макарони у підсоленій воді до готовності (згідно з інструкцією на упакуванні).
  • В ступці чи блендері перетираємо всі інгредієнти на соус.
  • Додаємо готовий соус до гарячих макаронів, а також вливаємо 100 – 150 грамів води, в якій варилися макарони. Швидко перемішуємо і подаємо з тертим пармезаном та свіжим листям базиліку.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак