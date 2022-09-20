Макфлурі, як в McDonald’s: рецепт популярного морозива за 30 хвилин

Звітска про те, що відома мережа швидкого харчування McDonald’s знову відчиняє свої двері в Україні сколихнула не одного українця. Проте, наразі, щасливчиками стали тільки мешканці столиці. Щоб і ви могли насолодитися улюбленим морозивом із цього закладу ми дібрали смачний рецепт макфлурі.

Навіть, якщо ви не палкий шанувальник цієї мережі фастфуду, спробуйте приготувати це морозиво макфлурі вдома. Всього кілька простих інгредієнтів і ніжний, кремовий десерт вас на столі.

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Макфлурі – особливе морозиво, адже до його складу входить дрібна крихта з шоколадного печива. Його просто обожнюють діти, дорослим теж прийде до вподоби такий десерт.

Рецепт морозива макфлурі вдома

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 200 мілілітрів 33% коров'ячих вершків;– 100 мілілітрів згущеного молока;– крихта шоколадного печива.

Приготування:

Холодні коров'ячі вершки (обов'язково з холодильника) збийте за допомогою міксера до загущення.

Продовжуйте збивати вершки та додавайте невеликими порціями згущене молоко – продовжуйте збивати масу ще кілька хвилин.

Перекладіть готову вершкову масу у кондитерський мішок з будь-якою насадкою. Красиво відсадіть крем у порційні склянки або формочки, посипте крихтою шоколадного печива та відправте в морозилку на 15 – 20 хвилин.

Смачне та солодке морозиво готове.

Смачного!