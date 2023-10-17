На закуску чи в салат: готуємо мариновані печериці без мороки

Це одна з тих консервацій, яка точно повинна бути на зиму. Мариновані гриби, а саме печериці завжди розлітається першою як з буденного столу, так і святкового. Тому радимо робити одразу подвійну порцію.

Мариновані печериці – це не тільки смачна закуска на зиму, а й вигідне вкладення. Щоб не витрачати зайві кошти на свята, приготуйте консервацію з грибів власноруч – так в рази економніше.

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24 канал підготував перевірений рецепт маринованих печериць, які точно вийдуть. Вони вміру гострі, підійдуть як до салату, так і як окрема закуска.

Рецепт маринованих печериць

Час: 2 години

2 години Порції: 3

– 2 кілограми дрібних печериць;– 4, 5 чайні ложки солі;– 6 чайних ложок цукру;– 1,5 літра води;– чорний перець горошком;– 150 грамів оцту 9%;– 150 грамів олії;– лавровий листок;– гвоздика;– коріандр;– 1,5 головки часнику;– зерна гірчиці.

Приготування:

Ретельно миємо гриби, аби змити весь бруд. Зрізаємо трішки ніжки гострим ножем. Чистити печериці не потрібно, якщо вони дрібні та свіжі.

Ще раз промиваємо гриби і відправляємо у каструлю з водою. Варимо їх у киплячій воді 10 хвилин. Не забуваємо знімати шуму.

У окремій каструлі підготуйте все для маринаду: з'єднайте воду та спеції, влийте олію та оцет. Перекладіть туди гриби та доведіть все до кипіння. Варимо печериці в маринаді 15 – 20 хвилин.

Розкладаємо гриби у стерилізовані банки, заливаємо маринадом та закриваємо кришками. Перевертаємо дном догори та залишаємо охолоджуватися.

Зберігаємо готові печериці в темному і прохолодному місці.

Смачного!

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