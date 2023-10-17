На закуску чи в салат: готуємо мариновані печериці без мороки
17 жовтня 2023, 09:54Читать новость на русском
Це одна з тих консервацій, яка точно повинна бути на зиму. Мариновані гриби, а саме печериці завжди розлітається першою як з буденного столу, так і святкового. Тому радимо робити одразу подвійну порцію.
Мариновані печериці – це не тільки смачна закуска на зиму, а й вигідне вкладення. Щоб не витрачати зайві кошти на свята, приготуйте консервацію з грибів власноруч – так в рази економніше.
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24 канал підготував перевірений рецепт маринованих печериць, які точно вийдуть. Вони вміру гострі, підійдуть як до салату, так і як окрема закуска.
Рецепт маринованих печериць
- Час: 2 години
- Порції: 3
– 2 кілограми дрібних печериць;
– 4, 5 чайні ложки солі;
– 6 чайних ложок цукру;
– 1,5 літра води;
– чорний перець горошком;
– 150 грамів оцту 9%;
– 150 грамів олії;
– лавровий листок;
– гвоздика;
– коріандр;
– 1,5 головки часнику;
– зерна гірчиці.
Приготування:
- Ретельно миємо гриби, аби змити весь бруд. Зрізаємо трішки ніжки гострим ножем. Чистити печериці не потрібно, якщо вони дрібні та свіжі.
- Ще раз промиваємо гриби і відправляємо у каструлю з водою. Варимо їх у киплячій воді 10 хвилин. Не забуваємо знімати шуму.
- У окремій каструлі підготуйте все для маринаду: з'єднайте воду та спеції, влийте олію та оцет. Перекладіть туди гриби та доведіть все до кипіння. Варимо печериці в маринаді 15 – 20 хвилин.
- Розкладаємо гриби у стерилізовані банки, заливаємо маринадом та закриваємо кришками. Перевертаємо дном догори та залишаємо охолоджуватися.
- Зберігаємо готові печериці в темному і прохолодному місці.
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