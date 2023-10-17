На закуску чи в салат: готуємо мариновані печериці без мороки

17 жовтня 2023, 09:54
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Це одна з тих консервацій, яка точно повинна бути на зиму. Мариновані гриби, а саме печериці завжди розлітається першою як з буденного столу, так і святкового. Тому радимо робити одразу подвійну порцію.

Мариновані печериці – це не тільки смачна закуска на зиму, а й вигідне вкладення. Щоб не витрачати зайві кошти на свята, приготуйте консервацію з грибів власноруч – так в рази економніше.

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24 канал підготував перевірений рецепт маринованих печериць, які точно вийдуть. Вони вміру гострі, підійдуть як до салату, так і як окрема закуска.

Рецепт маринованих печериць

  • Час: 2 години
  • Порції: 3
Інгредієнти:
 – 2 кілограми дрібних печериць;
 – 4, 5 чайні ложки солі;
 – 6 чайних ложок цукру;
 – 1,5 літра води;
 – чорний перець горошком;
 – 150 грамів оцту 9%;
 – 150 грамів олії;
 – лавровий листок;
 – гвоздика;
 – коріандр;
 – 1,5 головки часнику;
 – зерна гірчиці.

Приготування:

  • Ретельно миємо гриби, аби змити весь бруд. Зрізаємо трішки ніжки гострим ножем. Чистити печериці не потрібно, якщо вони дрібні та свіжі.
  • Ще раз промиваємо гриби і відправляємо у каструлю з водою. Варимо їх у киплячій воді 10 хвилин. Не забуваємо знімати шуму.
  • У окремій каструлі підготуйте все для маринаду: з'єднайте воду та спеції, влийте олію та оцет. Перекладіть туди гриби та доведіть все до кипіння. Варимо печериці в маринаді 15 – 20 хвилин.
  • Розкладаємо гриби у стерилізовані банки, заливаємо маринадом та закриваємо кришками. Перевертаємо дном догори та залишаємо охолоджуватися.
  • Зберігаємо готові печериці в темному і прохолодному місці.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак