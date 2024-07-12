Літо в банці: рецепт фантастичного маринованого кавуна
12 липня 2024, 18:56Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо ви ніколи не маринували кавун, спробуйте це зробити цього літа. Взимку ви собі подякуєте.
Маринований кавун виходить дуже смачним та соковитим. Він точно сподобається усім вашим близьким.
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Маринований кавун
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кавун;
– 5 літрів води;
– 300 грамів цукру;
– 750 мілілітрів оцту 9%;
– 125 грамів солі.
Приготування:
- У великій каструлі з'єднайте воду, цукор, сіль та оцет. Поставте на вогонь і закип'ятіть. Періодично помішуйте, доки цукор та сіль повністю не розчиняться.
- Кавун вичистіть від насіння і зріжте шкірку.
- У киплячий маринад занурте шматочки кавуна і вимкніть вогонь. Залиште на 15 хвилин. Вийміть кавун з каструлі та знову доведіть маринад до кипіння.
- Помістіть кавун у стерилізовані банки й залийте киплячим розсолом. Закрутіть кришками та переверніть банки догори дном. Залиште до повного охолодження.