Рецепт маринованої капусти з овочами від Лізи Глінської

Обожнюєте похрумтіти маринованими овочами? Ліза Глінська підготувала для вас смачний рецепт овочів маринованих в буряку!
Ліза Глінська майстерно готує не тільки десерти, а й закуски! Одним з таких рецептів є холодна закуска з капусти та овочів.
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На приготування закуски з капусти вам не потрібно витрачати багато часу, проте дочекатись коли вона замаринується таки прийдеться. Нумо готувати разом!
Рецепт маринованої капусти з овочами
Інгредієнти:
– 2, 5 кг капусти;
– 1 головка часнику;
– 500 г буряка;
– 300 г моркви;
– 2 – 3 лаврових листки;
– 20 г кропу;
– 20 – 30 горошин чорного перцю;
– 1 гострий перець на ваш смак.
Для маринаду:
– 4 л води;
– 300 мл оцту;
– 200 г солі;
– 100 г цукру.
- Ретельно почистіть моркву та буряк від шкірки. Наріжте овочі тоненькими скибочками.
- Капусту розріжте на кілька частин, викладіть в контейнер для їжі. Краще брати великий.
- На капусту викладіть половину моркви та буряку, зверху знову капусту та овочі, що залишилися.
- Посипте овочі в контейнері горошком, додайте гострий перець, лаврові листки та дрібно порізаний часник.
- Для приготування маринаду змішайте сіль, цукор та окріп, влийте оцет. Перемішуйте маринад до розчинення цукру.
- Залийте гарячим маринадом овочі.
- Накрийте капусту в контейнері кришкою, поставте зверху банку з водою та залишіть маринуватися на 5 – 7 днів. Смачного!
Рецепт маринованої капусти з овочами – відео: